Plasencia: «Los daños del incendio han sido tan grandes que el retablo de San Martín no estará para Las Edades»

Ana B. Hernández Martes, 26 de abril 2022, 12:42

«Los daños ocasionados por el incendio en el templo de San Martín de Plasencia han sido más de lo esperado, mucho más grandes de lo que parecía», ha reconocido esta mañana Antonio Luis Galán, vicario de Asuntos Económicos y de Patrimonio de la diócesis y también comisario de la exposición de Las Edades del Hombre.

Por eso no hay seguridad de que el retablo de Luis de Morales se pueda ver en algún momento durante los siete meses en los que se desarrollará en Plasencia la XXVI edición de la muestra sacra de Castilla y León, entre mayo y diciembre. «Los restauradores están trabajando en él, pero no sabemos cuándo podrá verse», ha dicho Antonio Luis Galán.

Lo que ya es seguro es que el propio templo de San Martín, a consecuencia del incendio de agosto de 2020, tampoco abrirá sus puertas el próximo mayo para la inauguración de Transitus. En este caso, por los retrasos que está sufriendo su reforma con motivo de la falta de suministros y materiales que afecta al sector de la construcción.

No obstante, «y aunque esperamos que pueda abrirse en julio, es la fecha que se prevé» ha adelantado el comisario de la muestra, San Martín se ha descartado al menos hasta entonces como sede de las actividades paralelas que se desarrollarán en la ciudad durante los meses de Las Edades del Hombre, para impulsar la oferta cultural de Plasencia, y que esta mañana ha presentado junto con el alcalde, Fernando Pizarro.

Conferencias, exposiciones y conciertos

De la mano del Obispado y el Ayuntamiento se ha elaborado una programación que, con el título 'Imagen, palabra y música', establece actividades culturales a lo largo de los siete meses de Transitus.

De la mano del Obispado, 'Por lo visible al invisible' incluye un ciclo de conferencias que arranca este viernes, día 29, a las 20.30 horas en la sala de bóvedas del Seminario -donde tendrán lugar todas- de la mano del subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura, Melchor Sánchez de Toca, que hablará sobre 'La paleta de Dios. La biblia y la fe en el origen del arte y la cultura en Europa'.

'Transitus: el itinerario de la exposición de Las Edades en Plasencia', a cargo del profesor Gaspar Hernández Peludo, será la segunda el 20 de mayo. El 3 de junio, José Ramos Domínguez pronunciará la tercera conferencia, 'En el tránsito de los siglos XV al XVII: arte, mística y religiosidad popular'; el 24 de junio, 'Ambroz. Ambrosía. Plasencia: el tránsito de una sociedad islámica a una sociedad cristiana medieval', por la profesora Gloria Lora Serrano; y el 2 de septiembre, Vicente Méndez Hernán hablara sobre 'Las arquitecturas de la Catedral de Plasencia'.

Lugares emblemáticos

Por parte del Ayuntamiento, hay dos ciclos de conferencias. El primero, sobre novela histórica comienza el próximo día 1, en la Feria del Libro, a cargo de Jesús Sánchez Adalid, y le seguirán Antonio Pérez Henares (19 de mayo), Almudena de Arteaga (23 de junio), Juan Eslava Galán (23 de septiembre), Isabel San Sebastián (6 de octubre) y Carmen Posadas (20 de octubre).

En el caso de estas conferencias, aún no se ha decidido el espacio en el que se impartirán. «Serán a las 20.30 horas pero los lugares aún no están concretados, porque queremos que sean edificios históricos o emblemáticos de la ciudad que habitualmente no son sede de estas actividades», ha explicado el alcalde.

El segundo ciclo de conferencias que organiza el Ayuntamiento versará sobre iglesia y religiosidad en la Edad Media y comenzará el 24 de mayo con 'La cristianización de la cultura clásica', a cargo del catedrático Jesús Nieto Ibáñez. Seguirán con 'El Papado en la Edad Media', por Carlos de Ayala Martínez el 14 de junio; 'Al margen de la ortodoxia: herejías y brujería en la Edad Media', con Iñaki Bazán Díaz el 20 de septiembre; y 'Los monasterios: la vida en el claustro', por Gregoria Cavero el 25 de octubre.

Pintura y música

La imagen llegará de la mano de la doble exposición del reconocido Enrique Jiménez Carrero, que mostrará un retablo conjunto con Misterpiro en la Casa del Deán, y una muestra en solitario en Las Claras.

Y la música llegará con tres conciertos. En el primero, el 4 de junio, el Coro de la Universidad de Extremadura y la Orquesta Barroca de Badajoz, dirigidos por Francisco Rodilla, interpretarán obras del archivo musical de la Catedral de Plasencia del siglo XVII al XIX.

El segundo concierto será el 5 de noviembre. Música polifónica del archivo musical de la Catedral de Plasencia también, en este caso de los siglos XVI y XVII, por el Coro de Cámara de la Universidad de Extremadura y del Grupo de Ministriles 'Hexacordo'. Y el 25 de noviembre, un concierto de la Orquesta de Extremadura.

