La imparable ola del fútbol femenino

Hace un par de semanas, la Selección Española se proclamó campeona del mundo en categoría femenina. La resaca por esa gran hazaña apenas duró unas ... pocas horas, ya que muy rápidamente los focos se posaron en un debate mucho más prosaico. Cuando el beso a Jennifer Hermoso y el comportamiento de Luis Rubiales todavía siguen coleando, la mayoría de los clubes continúan con su actividad y siguen soñando con todo lo que pasó antes de que el presidente de la Federación entrara en escena. Quieren que la ola que surgió en Australia sea imparable y que sitúe al fútbol femenino en el verdadero escalafón que le pertenece.

El CP San Miguel es uno de los clubes que quiere aprovechar ese viento favorable. En los últimos días de agosto ha celebrado varias jornadas de puertas abiertas para que todas aquellas interesadas se acercarán a probar. Lo volverá a hacer a lo largo del mes septiembre, ahora pensando en las categorías inferiores.

«Es verdad que está contactado con nosotros más gente que otros años. Cada vez hay más niñas pequeñas que quieren venir a probar«, reconoce Laura Sánchez, coordinadora de la sección femenina.

Del CP San Miguel, han salido numerosos futbolistas masculinos que han jugado desde Segunda B hasta Primera División (Pedro Aparicio, David Alejo, Raúl Carretero, Berto o Álex Alegría), pero poco a poco el protagonismo ha ido recayendo en la sección femenina, que se creó en 2016. Su primer equipo ha militado las últimas seis temporadas en la 2ª Nacional.

«El año pasado ya teníamos 82 licencias, pero con todo esto tan bonito que ha pasado, queremos llegar a 100 (la mitad de ellas de las comarcas). Es un objetivo que nos ponemos nosotros, pero necesitamos la colaboración de todos«, dice Laura Sánchez.

Es un año importante para el fútbol femenino regional, ya que la Federación Extremeña va a reestructura la liga femenina base y la va a dividir en cadete y en infantil. Por tanto, el San Miguel va a pasar de tener tres equipos a seguramente seis (3ª RFEF, cadete, infantil, alevín, benjamín y fútbol-sala).

El equipo de fútbol-sala llegará de la mano de Víctor García, creador de La Bellota Deportiva, que aportará su experiencia y sus conocimientos para impulsar al CP San Miguel desde el pabellón. Supone, en la práctica, una fusión oficiosa que llevaba años tratando de llevarse a cabo. «Es lo que pretendíamos desde hace bastante tiempo, que todo el mundo se juntara sin importar a nombre de quién o con qué escudo o con qué colores. Era bueno para el fútbol femenino de la ciudad que estuvieran todas juntas, para hacer que los equipos fueron más competitivos y contaran con una formación mejor», señala la coordinadora.

La unión hace la fuerza y más en una ciudad de Plasencia, que carece de los medios y de la infraestructura para que arraigue un gran proyecto deportivo. «Es una ciudad que, geográficamente, está lejos de grandes poblaciones y hay pocas carreras para estudiar. Y cuando acceden al mercado laboral, tampoco es una zona donde haya mucho trabajo. No podemos convencerlas con una oferta de trabajo, con pisos o con estudios para que les resulte atractivo quedarse. Si tenemos suerte y eligen estudiar en Cáceres, sí le pagamos el desplazamiento», explica Laura Sánchez.

«Lo que no vamos a hacer es sacar presupuestos inflados como hacen otros. Cuando las cuentas no salen, hay que cerrar y dejas a muchas niñas con las ilusiones rotas. Humo no vamos a vender y a los padres siempre les decimos las cosas claras. No contemplamos la idea de pagar sueldos porque no tenemos los apoyos económicos suficientes», insiste.

La filosofía, haya más o menos dinero será la misma: «Formación, diversión, aprender a trabajar en equipo y que las niñas puedan disfrutar con una actividad que no esté dentro de las aulas».