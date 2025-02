'Yo no maltrato. Yo no soy putero': Plasencia lanza una campaña contra la trata y la explotación sexual Igualdad programa dos charlas formativas para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de hacer frente a esta lacra

Sábado, 17 de septiembre 2022 | Actualizado 19/09/2022 07:14h.

Una campaña de sensibilización para concienciar contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas y contra la prostitución. Es la iniciativa que la Concejalía de Igualdad ha puesto en marcha con motivo el próximo 23 del día de denuncia de esta lacra.

Según los datos facilitados este viernes por la concejala Maite Díaz, en la presentación de la campaña, unas 2.000 mujeres ejercen la prostitución en Extremadura «y muchas son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual». Además, «uno de cada cuatro españoles reconocen haber sido puteros y haber pagado por sexo, y uno de cada cinco en nuestra región».

Por este motivo, uno de los objetivos de la campaña puesta en marcha en la ciudad se asienta en responsabilizar de la existencia de esta lacra a los consumidores de la prostitución, además de sensibilizar a toda la población en la necesidad de hacerle frente. El Gobierno placentino también busca dejar claro que «tener sexo no es un derecho, lo es tener una sexualidad sana», ha defendido la concejala de Igualdad.

En el marco de la campaña se llevarán a cabo dos charlas formativas sobre la trata y la explotación sexual. La primera, dirigida a la población en general, tendrá lugar el próximo jueves, 22 de septiembre, a partir de las 17.30 horas en Las Claras. Y la segunda, diseñada para profesionales, se impartirá el viernes, 23 de septiembre, a las 11.30 horas, en el centro de Servicios Sociales.

Ambas estarán protagonizadas por Beatriz Cercas y Flor Fondón, técnicos de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), y las inscripciones se pueden formalizar en el teléfono 927 428 505 y en el siguiente correo electrónico: oiplasencia@juntaex.es.

De forma paralela, la Concejalía de Igualdad ha iniciado una campaña en redes que se basa en la publicación por todos los interesados de algunos de los carteles que centran la iniciativa, con mensajes como 'Ayuda a liberarlas, denúncialo', 'Sin clientes no hay trata', 'Quienes consumen prostitución fomentan la trata. ¡No esclavices!', 'En una sociedad igualitaria no cabe la trata' o 'Yo no maltrato. Yo no soy putero'.