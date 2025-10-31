HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?

Igualdad organiza una formación en nuevas masculinidades

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia, en colaboración con el programa Masculinidades Corresponsables, ha organizado una formación titulada ‘Mirar la masculinidad. Estrategias prácticas para trabajar con hombres y masculinidades’. La actividad, dirigida a profesionales de los ámbitos social, educativo y sanitario que trabajan con hombres y jóvenes, se celebrará el martes 4 de noviembre, de 10.30 a 14.30 horas, en el salón de actos del edificio de Servicios Sociales. El objetivo del curso es proporcionar herramientas y recursos prácticos para integrar la perspectiva de género en las intervenciones con hombres, y promover relaciones más igualitarias.

