Igualdad organiza una formación en nuevas masculinidades
J. C. R.
PLASENCIA.
Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00
La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia, en colaboración con el programa Masculinidades Corresponsables, ha organizado una formación titulada ‘Mirar la masculinidad. Estrategias prácticas para trabajar con hombres y masculinidades’. La actividad, dirigida a profesionales de los ámbitos social, educativo y sanitario que trabajan con hombres y jóvenes, se celebrará el martes 4 de noviembre, de 10.30 a 14.30 horas, en el salón de actos del edificio de Servicios Sociales. El objetivo del curso es proporcionar herramientas y recursos prácticos para integrar la perspectiva de género en las intervenciones con hombres, y promover relaciones más igualitarias.