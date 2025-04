La Iglesia quiere dar visibilidad a la siniestralidad laboral en Plasencia: «Es una problemática olvidada»

Hace una semana que José Luis Rodríguez Sánchez, de 23 años y vecino de Guareña, murió electrocutado en una finca de Malpartida de Plasencia ... mientras trabajaba. Este joven se ha convertido en la primera víctima mortal en lo que va de año a consecuencia de un accidente laboral en la zona norte cacereña. El pasado año murieron tres. 24 en toda la región.

«Esto no se puede normalizar, estas muertes no pueden ser un número más, no pueden ser solo cifras porque detrás de ellas hay personas que sufren», afirma Victoria Sánchez, directora del Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera.

«La Iglesia está preocupada por estas cifras, porque la siniestralidad laboral es una problemática olvidada en la sociedad y no puede ser así», añade José Torralvo, miembro también de la pastoral, cuyo sacerdote consiliario es Felipe García.

Dar visibilidad a esta problemática y poner sobre la mesa mecanismos para evitarla, «porque los accidentes laborales se pueden evitar si se cumplen todas las normas, premisas y garantías en materia de seguridad», así como acompañar a quienes la sufren, «porque provoca muchas secuelas», son los objetivos de las jornadas sobre siniestralidad laboral que la Pastoral Obrera celebrará este domingo, día 26, a partir de las 10 horas en el Seminario.

Unas jornadas en la que la ponencia central versará sobre la 'Situación actual de la siniestralidad en Extremadura', a cargo de Josefa Malfeitos, técnico de seguridad y salud laboral de CC. OO. en la región. Y que concluirán con un «gesto público en la plaza Mayor a las 13 horas con el que recordaremos a las personas que han muerto en la comunidad autónoma en accidentes laborales».

Pero unas jornadas también en las que, señala Felipe García, «reivindicaremos un trabajo decente, que es el que favorece la dignidad del trabajador en todas sus condiciones» y en las que se pondrá sobre la mesa que «las muertes en accidentes laborales se dan más en las clases empobrecidas, con trabajos temporales o con jornadas parciales», detalla José Torralvo. En definitiva, unas jornadas que alcanzan su XXIX edición «para corregir una situación que sigue clamando al cielo», zanja el sacerdote consiliario.