El IES Valle del Jerte, premio San Fulgencio

El IES Valle del Jerte de Plasencia sumará dentro de pocas semanas un reconocimiento que apunta directamente a su trayectoria, su innovación y a la ... huella que ha dejado en la ciudad: el centro será distinguido con uno de los premios San Fulgencio. Así lo adelantó el alcalde, Fernando Pizarro, en el marco de una visita institucional de María Mercedes Vaquera, consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, para conocer el trabajo del centro educativo en el sector de la ciberseguridad. «Es una referencia educativa fundamental no solo para nosotros, sino para España y Europa», dijo el regidor.

La afirmación no es retórica. El IES Valle del Jerte lleva más de veinte años construyendo un modelo basado en la excelencia tecnológica, la formación práctica y la implicación activa de su profesorado. Pero su gran emblema –la pieza que explica gran parte de este reconocimiento– es su Centro de Operaciones en Seguridad (SOC), un espacio pionero en Extremadura y uno de los más avanzados del país en un entorno educativo.

En este SOC, el alumnado trabaja con escenarios reales de ciberseguridad, detecta amenazas, gestiona incidentes y simula situaciones que las empresas afrontan a diario. Esta combinación de práctica intensiva y equipamiento profesional, poco frecuente en institutos públicos, le ha convertido en un referente nacional. A ello se suma un detalle que no pasa desapercibido: el centro luce el Sello de Gestión de Calidad certificado por Aenor, un aval que pocos institutos pueden exhibir.

Pizarro, tras recorrer las instalaciones, no dejó dudas sobre los motivos del galardón: un claustro implicado, una comunidad educativa cohesionada y una capacidad constante para anticiparse a lo que demanda el mercado laboral, especialmente en el ámbito tecnológico. «Por esta razón, el instituto y su comunidad educativa recibirá ese premio San Fulgencio», afirmó.

La consejera María Mercedes Vaquera reforzó su agradecimiento hacia el claustro: «El éxito del sistema educativo no solo depende de las administraciones, sino del buen hacer de los docentes». Vaquera destacó también el papel del centro en programas como Erasmus+, su participación en proyectos europeos y el abanico de ciclos formativos ligados a la informática, el desarrollo de videojuegos o la ciberseguridad.

La directora, Gloria Ortega, recibió el anuncio con satisfacción: «Es una gran alegría que la ciudad reconozca el trabajo que hacemos». Un reconocimiento que, más que un premio aislado, parece la confirmación de algo que en Plasencia ya sabían: que el IES Valle del Jerte lleva años escribiendo su propio camino hacia la excelencia.