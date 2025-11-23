HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Centro de Operaciones en Seguridad es referencia en España. JUNTA

El IES Valle del Jerte, premio San Fulgencio

Ciberseguridad. Pizarro adelantó la noticia en una visita de la consejera al centro educativo

Juan Carlos Ramos

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El IES Valle del Jerte de Plasencia sumará dentro de pocas semanas un reconocimiento que apunta directamente a su trayectoria, su innovación y a la ... huella que ha dejado en la ciudad: el centro será distinguido con uno de los premios San Fulgencio. Así lo adelantó el alcalde, Fernando Pizarro, en el marco de una visita institucional de María Mercedes Vaquera, consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, para conocer el trabajo del centro educativo en el sector de la ciberseguridad. «Es una referencia educativa fundamental no solo para nosotros, sino para España y Europa», dijo el regidor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  5. 5 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  6. 6

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  7. 7

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  8. 8

    El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana
  9. 9

    El principal testigo era el homicida
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El IES Valle del Jerte, premio San Fulgencio

El IES Valle del Jerte, premio San Fulgencio