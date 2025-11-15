El IES Sierra de Santa Bárbara se une al pimentón de la Vera
J. C. R.
PLASENCIA.
Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00
El IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia celebrará el miércoles 19 de noviembre la segunda edición del Concurso Pimentón de la Vera, una ... cita que vuelve a situar este producto en el centro de la creatividad culinaria estudiantil. Jóvenes de distintos centros de hostelería de la región competirán con propuestas en las que el pimentón de la Vera será el ingrediente estrella.
Durante la jornada, el alumnado presentará elaboraciones que combinarán técnica, sabor e innovación. Un jurado formado por profesionales del sector evaluará cada plato atendiendo a criterios como la calidad gastronómica, el uso del producto y la presentación final.
El concurso incluirá también actividades divulgativas destinadas a acercar al público el proceso de producción y las particularidades que hacen único al pimentón verato. El evento cuenta con el apoyo y patrocinio de firmas del sector, entre ellas La Chinata, Las Hermanas y la DOP Pimentón de la Vera.
