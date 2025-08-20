El IES Pérez Comendador recibe una beca europea de 30.000 euros

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:11 Comenta Compartir

El IES Pérez Comendador de Plasencia ha recibido una de las becas de las Acciones Jean Monnet de la Unión Europea, destinadas a fortalecer el conocimiento y la ciudadanía europea en el ámbito educativo. Gracias a esta distinción, el centro desarrollará durante los próximos tres cursos el proyecto ‘Euroconexión Pérez Comendador’, con una financiación de 30.000 euros.

La iniciativa se concibe como una apuesta integral por la internacionalización, la educación en valores europeos y la construcción de una ciudadanía global. El instituto se apoya en su trayectoria en programas Erasmus+, en la promoción del bilingüismo y en la innovación pedagógica para dar forma a un plan que involucrará a estudiantes de 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato, ciclos de FP, profesorado y personal no docente.

En total, se prevén unas 800 horas de actividades distribuidas en diferentes asignaturas y módulos, que girarán en torno al desarrollo de competencias, la formación ciudadana activa, la divulgación y conexión con la comunidad, y la ética, la sostenibilidad, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la responsabilidad social.