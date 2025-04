Identificados los tres menores que han destrozado los juegos de un parque infantil en Plasencia

Ocurrió en la tarde de ayer en el parque sito en la calle Juan Vázquez, en el barrio de Río Jerte. Tres menores de edad, ... con grandes piedras, destrozaron los juegos de la instalación, lanzándolas contra ellos. Pero la Policía Local ya sabe quiénes son, los ha identificado gracias a la colaboración ciudadana.

En estos momentos, según ha informado el Ayuntamiento, se está llevando a cabo una valoración de los destrozos causados para ver el coste que tienen y, supuestamente, reclamar a los padres de los menores que lo asuman.

Precisamente, el mal estado de algunos de los parques infantiles de la ciudad ha sido uno de los asuntos que ha centrado la rueda de prensa que este lunes han ofrecido las concejalas de Unidas Podemos (UP). Mavi Mata y Elena Mejías han criticado la «dejadez» del equipo de gobierno en esta materia. Después de tres legislaturas consecutivas del PP al frente de la Alcaldía, «no se ha hecho nada para garantizar su buen estado».

Aunque el alcalde, Fernando Pizarro, ha defendido que en buena medida los desperfectos que hay en algunas zonas de juego infantil se debe a los actos vandálicos, las ediles de UP opinan, sin embargo, que el motivo es la falta de mantenimiento. «Ya pedimos que se recogiera una partida anual en los presupuestos de 2022 para ello y no se ha atendido nuestra petición», han recordado este lunes.

El Gobierno local ha encargado a una empresa externa que haga un estudio de la situación en que se encuentran los 75 parques infantiles de la ciudad, para determinar qué actuaciones de mejora se deben realizar y qué labores de mantenimiento, con el fin de que este informe sea la base del pliego de condiciones técnicas de una futura licitación. Porque el PP quiere que sea una empresa externa la que asuma esta labor.

UP considera que el Ayuntamiento «tiene recursos suficientes para ello, a través de la brigada de obras y la brigada verde», pero critica en cualquier caso que a día de hoy no esté aún el informe ni en un plazo corto de tiempo el mantenimiento de los parques infantiles esté adjudicado, puesto que el proceso de licitación aún no está en marcha. «Y la solución no es la que está tomando el Gobierno de Pizarro mientras tanto, que es precintar y clausurar los parques infantiles que están en mal estado», ha concluido Mavi Mata.