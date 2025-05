Algunos hosteleros de la plaza reculan y este martes no pararán su actividad El Ayuntamiento se compromete a estudiar el corte de tráfico que han solicitado para los días de celebración del mercado

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Martes, 23 de noviembre 2021, 08:23 Comenta Compartir

El pasado viernes lanzaron un comunicado público anunciando un paro para este martes, 23 de noviembre. Los hosteleros de la Plaza Mayor explicaban en ese escrito que era la decisión que habían adoptado por «unanimidad» en respuesta a la falta de atención municipal a sus demandas. Según dijeron con claridad en ese comunicado, se sentían «ninguneados» tras años de peticiones de mejoras que no llegaban.

Sin embargo, esa unanimidad alcanzada en una reunión celebrada el pasado miércoles, en la que se acordó el paro, o no existía o se ha resquebrajado después, porque lo cierto es que «al menos el 50% de los hosteleros de la Plaza Mayor vamos a abrir este martes», adelantó ayer Antonio Domínguez, del bar Gredos. Como el Torero, El Español o El Globo, entre otros, señaló que no secundarán el paro anunciado y acordado en una reunión «en la que no todos estuvieron», matizó también ayer Domínguez.

Por eso, algunos de ellos solicitaron también ayer mismo una reunión con los ediles de Interior y Servicios Municipales, David Dóniga y Luis Miguel Pérez Escanilla, según explicó después el Ayuntamiento, para tratar de alcanzar una solución negociada a sus demandas. «Los hosteleros han manifestado a los responsables políticos que la convocatoria de cierre para mañana no se llevará a efecto, y al mismo tiempo han reconocido que se han equivocado en las formas utilizadas», en referencia al comunicado por escrito emitido el viernes pasado en el que anunciaron el paro para este martes.

En esta reunión los hosteleros han solicitado al Ayuntamiento el cierre al tráfico de la Plaza Mayor los días de mercado, martes y viernes, tras la finalización de la hora de carga y descarga establecida hasta las 10. «Es la primera petición que hemos planteado, la registraremos y ellos, con los técnicos municipales, la estudiarán; y después continuaremos registrando por escrito el resto de peticiones que tenemos para ir buscando una solución a cada una de ellas», explicó Antonio Domínguez. Peticiones, aclaró también, que no recogerán el traslado del mercado ni los martes ni los viernes. «Solo que se reorganice su celebración».