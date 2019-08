Los hosteleros de la Plaza Mayor de Plasencia organizan un concierto El Cuarteto Amina, formado por jóvenes placentinos, ofrecerá un concierto con temas pop y rock con instrumentos clásicos L.S. PLASENCIA. Miércoles, 28 agosto 2019, 09:02

La Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor ha organizado la iniciativa Noches en la Plaza Mayor, un encuentro que arrancará este sábado con un concierto del Cuarteto Amina a partir de las 22.00 horas.

Según explicó el presidente del colectivo de hosteleros, Raúl Paniagua, pretenden ofrecer una cita atractiva de ocio para despedir el verano en uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Paniagua no confirmó que esta actividad vaya a tener continuidad en el tiempo, aunque sí indicó que están pendientes de otro grupo de música, también de Plasencia, que iba a tocar inicialmente este mismo sábado pero que, por cuestiones de agenda, no podrá participar en el evento por ahora. Paniagua explicó que quieren apostar por el talento local y no ofrecer conciertos «de masas» sino encuentros más íntimos.

El sistema de sonido será diferente al empleado en otras ocasiones, ya que contará con varios emisores en distintos puntos de la plaza que funcionarán con menos volumen pero que ofrecerán más vías de sonido.

Desde el Cuarteto Amina, Lucía Pérez, la joven violonchelista, explicó que tanto ella como sus compañeros están «encantados» de poder tocar en su ciudad y reunirse con antiguos profesores.

Este grupo está compuesto por Fernando Díaz, Javier Fuentes, Irene García y la propia Lucía Pérez. Todos ellos forman parte de la Orquesta Joven de Extremadura y comenzaron su formación en el conservatorio de Plasencia, donde algunos pasaron hasta 10 años formándose. Después, continúan sus estudios de música en puntos como Oviedo o Salamanca.

La particularidad de este grupo está en que, con sus instrumentos clásicos (dos violines, una viola y un violonchelo), interpretan temas pop, rock o canciones de conocidas bandas sonoras.