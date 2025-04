Honores y cariño a la primera barbera de Plasencia

JUAN CARLOS RAMOS Lunes, 4 de diciembre 2023, 07:35 Comenta Compartir

Decía Fernando Pizarro, antes de proclamar a María Asunción García Calvo como Abuela Mayorga, que «lo importante no es solo vivir mucho tiempo, sino vivirlo bien». Sin embargo, en el caso de Asunción, se conjugan ambos elementos. Ha vivido muchos años –en agosto cumplirá 100- y los ha disfrutado. «Lo hace, doy fe. Es la primera que abre el baile en las fiestas de las viudas», bromeaba el alcalde.

La nueva Abuela Mayorga, en un evento celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia, recibió el gran homenaje de su vida gracias a su larguísima trayectoria profesional y social. Año tras año, década tras década, no ha dejado de romper los metafóricos techos de cristal.

Lo lleva haciendo desde aquellos grises años de postguerra. Como diría Joaquín Sabina, en esa época de «academia de corte y confección, de sabañones, de aceite de ricino, de gasógeno, zapatos Topolino y del género dentro por la calor». Plasencia no fue diferente al resto de aquella postal de 'Purísima y oro', pero Asunción se atrevió a hacer una grieta en el marco de una sociedad muy conservadora. Quiso perpetuar el negocio familiar y se convirtió en la primera mujer que afeitó la barba y cortó el pelo a los hombres en la ciudad. Lo hizo en aquella legendaria barbería de la calle del Sol.

«Era la barbera de Plasencia y se convirtió en un icono gracias a su trabajo al servicio de mucha gente. Por sus manos pasaron muchos placentinos, pero también muchos comarcarnos que llegaban al mercado de los martes y muchos soldados que ingresaban en el cuartel de la Constancia», ilustraba Fernando Pizarro.

«María es una de esas discretas mujeres que empezó a romper los metafóricos techos de cristal. Es una mujer que trabajó fuera de casa, que invirtió muchas horas y muchos esfuerzos en su trabajo personal, pero también fue una innovadora. Fue de las primeras mujeres que trabajó cortando el pelo a los hombres, algo que en aquel momento no era fácil de admitir», matizaba. Su hijo Nicolás acompañaba de igual forma las palabras del alcalde: «Yo nací en el 46, y ya afeitaba y cortaba el pelo. Me llevaba con ella a los pueblos cuando iba a las ferias a peinar. Y así ha estado hasta los 90 años».

La protagonista de la gala ratificaba tanto los recuerdos del alcalde como los de su hijo: «He estado trabajando desde los 12 años hasta los 90. He hecho manicura, pedicura, he sido barbera y peluquera. He quitado muchos callos, muchos. El alcalde Mariño Roco me quería mucho, porque le arreglaba muchas veces».

Y Asunción decía esto con una clarividencia realmente sorprendente para una mujer al que le faltan pocos meses para ser centenaria. Quienes la conocen, se sorprenden menos. «Es una mujer indiscutiblemente vital. Tiene muchos compromisos, pero con casi 100 años, los vive de forma intensa. Conserva las capacidades intactas para seguir disfrutando de la vida y seguir siendo un ejemplo», revelaba Pizarro.

«Ahora estoy en casa sola, haciendo mis cosas. Tengo una mujer que se encarga de las tareas de la limpieza dos veces a la semana, pero lo que queda, lo hago yo. Pongo mis lavadoras, saco la ropa, la tiendo... hago de todo en casa. Y siempre tengo ganas de salir, aunque ahora me llevan a los sitios mis hijos. Las piernas empiezan a fallar, porque la verdad es que de cuerpo estoy muy bien», insistía la nueva poseedora del premio Abuela Mayorga, que ha llegado a raíz de la propuesta de la asociación de viudas de Plasencia, a la que pertenece desde hace cuarenta años y donde ha realizado una significativa labor social.

«Ella no solo quiso ser una mujer ayudada por la asociación de viudas, sino que también fue una mujer que ayudó a muchas mujeres que atravesaron ese contexto tan dramático, algunas jóvenes y con hijos a su cargo y con una situación económica difícil. Fue ejemplo y motor para que esas mujeres vivieran una vida plena», finalizaba diciendo Fernando Pizarro.

