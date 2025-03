Sucesos de Extremadura : El hombre denunciado en Plasencia por seguir a unas menores ha sido identificado pero no detenido

Ana B. Hernández Jueves, 13 de enero 2022, 19:56 Comenta Compartir

El hombre denunciado por los padres de dos menores por haberlas seguido por la calle, e intimidado por ello, ha sido localizado e identificado. Pero la investigación realizada por la Policía Nacional no ha terminado con su detención ni por tanto ha pasado a disposición judicial. Y aunque el juzgado ha tenido conocimiento de los hechos y de la investigación tampoco ha tomado ninguna medida cautelar, porque no lo han pedido los denunciantes y porque la no detención del hombre, aclaran fuentes judiciales, se debe a que no se considera que los hechos por los que fue denunciado constituyen ni un presunto delito de acoso ni de ningún otro tipo.

Cabe recordar que esta investigación se puso en marcha tras la denuncia de los padres de dos menores, pero otras chicas habían alertado antes de que un hombre estaba siguiendo a mujeres en Plasencia. De hecho, la fotografía del presunto acosador ha corrido como la pólvora por las redes sociales desde la semana pasada. Son muchos los placentinos que la tienen en sus móviles, porque al menos una de las chicas a las que siguió le retrató y publicó su foto acompañada por un mensaje: «Chicas, tened cuidado con este personaje que se dedica a perseguirnos; hoy junto a mi hermana he sido víctima del seguimiento. Se ha avisado a la policía porque por lo visto lleva varios días así con diferentes chicas». En su caso, añade en el mensaje publicado en las redes sociales, «me ha seguido desde el cañón de la salud hasta la calle del Sol».

El concejal de Interior, David Dóniga, ya adelantó ayer que el hombre había sido localizado e identificado. Hoy la Policía Nacional, que se ha ocupado de llevar a cabo la investigación de los hechos tras la denuncia presentada en comisaría, ha confirmado que se ha localizado e identificado al hombre, pero no se ha procedido a su detención, como tampoco lo ha ordenado la autoridad judicial.

