«Mi hermana estaba en mitad del paso de peatones cuando ha sido atropellada en Plasencia»

De nuevo un atropello en Plasencia y de nuevo en un paso de peatones. Una mujer ha sufrido traumatismo craneal tras ser atropellada poco antes ... de las 18 horas de este domingo en un paso de cebra sito en la avenida de Salamanca.

Según explica su hermana, ya ha recibido el alta en el hospital, donde fue trasladada en ambulancia. «Porque el golpe fue fuerte, mi hermana se quedó inconsciente y hasta hoy ha permanecido ingresada», detalla Mar López, abogada que se personará en la causa abierta contra el conductor como presunto responsable de un delito de imprudencia grave.

«Yo vi el accidente desde mi casa, porque vivo al lado de donde se produjo, pero no supe que se trataba de mi hermana hasta que un policía me llamó», relata Mar López. «Cuando bajé, los sanitarios estaban metiendo a mi hermana en la ambulancia para trasladarla al hospital, no sabía qué le había pasado».

Explica que estaba en la mitad del paso cuando fue atropellada. «Había salido a dar un paseo con el perro y el conductor la atropelló cuando estaba ya en la mitad; dijo que no la vio, pero no le funcionaban los limpiaparabrisas», detalla. «Es lo que señaló a la policía tras el accidente, porque después no quiso declarar en la comisaría».

El atestado policial está ya en el juzgado número 3 y, «una vez adjuntemos el parte de lesiones se abrirán las diligencias», concluye Mar López, que asegura que «tras el susto, mi hermana está tranquila y recuperándose».

La nueva campaña

En 2021 se produjeron 14 atropellos en Plasencia. El 90% en pasos de peatones, no hubo ninguna víctima mortal. En lo que va de este año son siete los atropellos ya contabilizados, ocho con este último ocurrido en la avenida de Salamanca y todos ellos en pasos de peatones.

Reducir el número de atropellos es el objetivo de la próxima campaña que va a poner en marcha la Concejalía de Interior. Con este fin se ha llevado a cabo un estudio de los pasos de peatones más conflictivos en Plasencia para centrar en ellos la actuación. En concreto, una veintena de pasos ubicados a lo largo de las principales avenidas: La Salle, La Vera, Virgen del Puerto, Salamanca, Extremadura, puente Trujillo y algunas calles del barrio de Miralvalle.

En estos pasos se repasará la pintura, se mejorará su señalización e iluminación y se pintará la leyenda: 'Pare, mire, espere a que el coche se detenga, cruce'. Una iniciativa que ya se llevó a cabo hace unos años y que ahora se vuelve a repetir alcanzando más pasos de peatones.