¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
El herido ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. HOY

Sucesos

Herido un joven con traumatismos tras una accidente deportivo en Plasencia

El afectado ha sido trasldado en estado leve al hospital Virgen del Puerto de Plasencia

R. H.

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:14

Un joven de 20 años de edad ha resultado herido con traumatismos tras un accidente deportivo sufrido en la tarde de este martes en Plasencia. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso se ha producido poco antes de las 19.20 horas en un complejo deportivo ubicado en la avenida Lasalle de la localidad.

Como consecuencia del accidente, que ha consistido en una caída haciendo deporte, el varón ha requerido asistencia médica.

Desde el Centro 112 se ha movilizado una ambulancia que ha acudido al lugar de los hechos. El herido ha sido trasladado con traumatismos al hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Según las primeras valoraciones realizadas por el personal médico que le ha asistido, se encontraba en estado leve.

