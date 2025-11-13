Herido grave un trabajador tras una descarga eléctrica en Malpartida de Plasencia

R. H. Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:25 Comenta Compartir

Un trabajador de 39 años de edad ha resultado herido de gravedad en la mañana de este jueves tras sufrir una descarga eléctrica en la localidad de Malpartida de Plasencia.

Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso se ha producido en la carretera CC-511, a la altura del kilómetro 43 poco antes de las 10.45 horas.

Desde el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura se ha movilizado de inmediato una Unidad Medicalizada de Emergencias, cuyo personal sanitario ha asistido y trasladado al hombre al hospital. El varón ha sido llevado al hospital Virgen del Puerto en estado grave.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido patrullas de la Guardia Civil.

Pendiente de determinar el carácter laboral del suceso, se ha activado protocolo de accidentes laborales. Así, se han movilizado a técnicos del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA), dependiente de la Dirección General de Trabajo.