Héctor M. Marín Téllez presenta su nuevo CD

J. C. R. El músico placentino Héctor M. Marín Téllez presentará el próximo viernes en el centro cultural Las Claras, a las 6 de la tarde, su nuevo CD. Se llama 'Sounds of the Contemporary Mandolin' y explora el potencial expresivo y moderno de la mandolina. Es un álbum que amplía su repertorio y ofrece una experiencia sonora innovadora. Héctor, nacido en Plasencia en 1991, es un virtuoso de la mandolina que comenzó su formación musical a los 10 años y ha pasado por conservatorios como el García Matos y el Massotti Littel. Sobresale también en la dirección musical y en la investigación.