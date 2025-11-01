Héctor Abad Faciolince protagoniza el nuevo curso del Aula de Literatura

El reconocido escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, autor de 'El olvido que seremos', será uno de los protagonistas del nuevo curso del Aula de ... Literatura José Antonio Gabriel y Galán de Plasencia, cuya programación para 2025/2026 fue presentada ayer por la concejala de Cultura, María Luisa Bermejo, y los coordinadores Nicanor Gil y Juan Ramón Santos.

La actividad, integrada en el programa de Aulas Literarias de Extremadura impulsado por la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (Aeex), se consolida un año más como uno de los referentes culturales de la región. En esta edición, el Aula placentina amplía su calendario y contará con cinco autores invitados, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Plasencia.

Además de Abad Faciolince (2 de diciembre), participarán Maribel Andrés Llamero (18 de noviembre), poeta salmantina galardonada con el Premio Hiperión por Autobuses Fermoselle; Fermín Solís (20 de enero), novelista gráfico cacereño y autor de Buñuel en el laberinto de las tortugas, obra llevada al cine y ganadora del Goya a Mejor Película de Animación; Afonso Reis Cabral (3 de marzo), escritor portugués publicado por Acantilado, autor de Mi hermano y Pão de Açúcar; y Berta Vías Mahou (24 de marzo), novelista y traductora madrileña reconocida con el Premio Dulce Chacón por Venían a buscarlo a él. Los encuentros incluirán una sesión con estudiantes de los institutos placentinos y una conferencia abierta al público en la Sala Verdugo, a las 20.00.

El Aula de Literatura de Plasencia, fundada en 1997 por Álvaro Valverde y Gonzalo Hidalgo, forma parte de una red de seis aulas activas en Extremadura que, a lo largo de casi tres décadas, han acercado la creación literaria contemporánea a miles de lectores.