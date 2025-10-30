Halloween llega con talleres, concursos y una fiesta juvenil en la plaza de abastos

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia, a través de la concejalía de Juventud, se suma un año más a la celebración de Halloween con un variado programa de actividades gratuitas dirigidas a todas las edades. La Casa de la Juventud, en la Puerta Berrozana, será el epicentro de las propuestas del jueves y el viernes.

El jueves, la asociación Euexia abrirá la programación con talleres temáticos y un concurso de disfraces que se desarrollarán entre las 20.00 y las 22.00 horas. Ya el viernes, será el turno de la asociación Megagumi, que ofrecerá talleres de dibujo, creación de pulseras y manualidades inspiradas en Halloween desde las 18.30 horas. Además, se celebrará un concurso de disfraces con tres categorías: infantil, juvenil y adultos, cuyos ganadores recibirán premios en ‘merchandising’ valorados en hasta 50 euros.

Como cierre, la plaza de abastos acogerá la gran fiesta juvenil el viernes 31, con las actuaciones de los DJ Víctor Canelo, Dani Cayuela y Raúl Moriano. La entrada será gratuita para jóvenes de 11 a 17 años, con control de acceso y presencia policial para garantizar un ocio seguro.