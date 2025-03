«Si haces las cosas bien, aquí también puedes ser reconocido»

Empezó haciendo grafitis siendo adolescente y se ha convertido en uno de los mejores muralistas del mundo. Recibe encargos de toda España, pero Jesús Mateos ... Brea insiste en mantener su radio de acción en Extremadura. Uno de sus últimos trabajos, un martín pescador pintado en Arroyo de la Luz, está nominado al mejor mural del mundo de 2023. En Plasencia, decenas de sus trabajos engrandecen el aspecto visual de las calles.

–Antes de soñar con el diseño gráfico, ¿con qué soñaba?

–Yo fui informático y estuve trabajando de eso en Plasencia durante varios años, en la Ronda del Salvador. El muralismo y el grabado lo fui aprendiendo yo solo, aunque luego me formé en la Escuela de Bellas Artes de Cáceres.

«Al principio, me ofrecieron pintar en un burdel y dije que no. Nunca me ha vuelto a suceder»

–Y lo primero de todo, el grafiti.

–Mis inquietudes siempre estaban relacionadas con el arte y llegué al grafiti porque estaba al alcance de la mano, pero lo que me atraía más era la posibilidad de pintar. Cuando empecé en el 2000, nos juntamos varios compañeros y formamos la primera asociación de grafitismo a nivel nacional para poder conseguir algunos espacios y trabajar de forma tranquila, que es lo que permite mejorar. La Casa de la Juventud nos apoyó para que pudiéramos trabajar sin tener que escondernos.

–¿Cuál fue su primer grafiti?

–Fueron unas pocas letras, en amarillo y azul, en las traseras de San Juan, cerca de la iglesia de San Francisco.

–Ha demostrado que un artista se puede formar y puede crear desde Extremadura.

–Quedarme siempre fue algo primordial. Dejé la informática y me puse a trabajar en esto porque desde Extremadura me brindaron la oportunidad. Pero eso fue fruto de trabajar mucho, de estar pintando cuando nadie me contrataba y de hacer las cosas bien. En 2008 di de alta mi estudio de diseño y desde entonces siempre he trabajado en la región. Quizás, un artista en lo primero que piensa es en emigrar, pero si haces las cosas bien aquí también vas a tener la posibilidad de ser reconocido. Incluso, puede que haya más opciones de que la gente repare en ti. Muchas veces me ofrecen proyectos fuera y no es algo que me interese realmente. En Extremadura ya conozco la idiosincrasia, los problemas y los símbolos y eso me facilita la tarea.

–¿Cómo empezó su carrera en el muralismo urbano?

–Poco a poco fueron saliendo encargos. Un bar aquí, una panadería allí... Lo fui compaginando con mi trabajo de informático, pero en 2008 me salió la oportunidad de pintar en Almoharín la fábrica de la torta del Casar de los hermanos Pajuelo. Tenía que estar seis meses pintando, me salía económicamente viable y dejé mi trabajo. Desde entonces no he parado, aunque hubo años fastidiados como 2012 ó 2013. A partir de 2015 se empezó a reconocer nuestro trabajo mucho más y ahora puedo decir que puedo vivir sin penurias.

–¿Los ejes temáticos de su trabajo siempre han girado en torno a la naturaleza?

–Me he criado en Monfragüe, porque mi padre era fotógrafo de naturaleza. Me he pateado el campo con mi familia toda la vida y conozco bien la fauna. Pero a veces, la utilizo para expresar otro tipo de cosas; no es solo el retrato del animal, sino que trato de lanzar otros mensajes, incluso de crítica social.

–En el centro de salud Luis de Toro sí que ahondó en esa temática social.

–Durante la pandemia no dejé de trabajar, ya que se permitía la actividad en la obra civil. Y fue superinquietante ver todo tan vacío, solo veías ambulancias y a las cajeras del supermercado. Empecé a darle vueltas a la cabeza y pensé que era buena idea reconocer la labor de esas personas con un mural. Y al final, le lancé la propuesta a mi ciudad, sin cobrar nada por mi trabajo y que la inversión necesaria recayera en empresas de Plasencia. Supuso todo un reto por lo que significaba y el esfuerzo físico que fue necesario para llevarlo a cabo, pero también lo disfruté mucho: pinté a personas que conocía, tuvo repercusión y la gente acabó muy agradecida.

–¿Alguna vez ha rechazado un encargo por su contenido?

–Al principio, me ofrecieron pintar en un burdel y dije que no. Nunca me ha vuelto a suceder nada parecido, aunque a veces tienes que negociar para que el mural alcance su verdadero potencial. Igualmente, no haría nada que atentara contra colectivos o trabajar para ciertas asociaciones.

–¿Le importa cuando salen las listas mensuales de los mejores murales del mundo e incluyen alguno de tus trabajos?

–Esos reconocimientos ni los pides ni los esperas. Valorar el arte es muy subjetivo. Lo que más me gusta de esto es que el trabajo se difunde y que los pueblos donde pinto los murales trascienden en los medios. Villar del Pedroso llegó a aparecer en la revista Forbes y el mural que realicé en Carbajo salió en el vídeo que hizo la Diputación para promocionar el patrimonio de la provincia.

–Su estilo es bastante reconocible. ¿Tiene referentes?

–Solo me fijo en lo que hacen mis amigos. De lo que se hace fuera estoy bastante desconectado. Mi estilo es figurativo o realista, pero trato de combinarlo con detalles surrealistas. Me fijo más en cosas de arte estándar que en cosas de arte urbano. No tengo referentes concretos, construyo los trabajos según me apetece a mí.

–¿Es fiel a una serie de materiales a la hora de crear?

–Soy bastante fiel. Para mí, el spray es el 90% de mi trabajo. Es con lo que aprendí, con lo que disfruto y con lo que me siento cómodo. Me interesa más que llegue el mensaje que la experimentación con materiales.