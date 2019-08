La XV Gumiparty elimina su zona de acampada y el premio del viaje a Japón L.S. PLASENCIA. Martes, 13 agosto 2019, 07:59

La Asociación Megagumi se comprometió a hacer que su buque insignia, la Gumiparty, tuviera un quince cumpleaños por todo lo alto y, para ello, está trabajando en un programa de actividades «a la altura». El presidente del colectivo, Roberto Manchado, indicó que, como en los últimos años, continúan haciendo modificaciones que permitan adaptarse a los participantes. Así, anunció dos grandes cambios: el primero es la supresión de la zona de acampada y el segundo la modificación del premio de la gala de cosplay, que pasa del viaje a Japón a varios premios y nuevas categorías.

«El problema del viaje» explicó Manchado «es que requiere una disponibilidad que no todo el mundo tiene y a veces ha ocurrido que el ganador ha tenido que ceder el premio al segundo clasificado por no poder ir». Este año se han establecido distintas categorías que valorarán el disfraz, la actuación y otros aspectos de las propuestas. «Una misma persona puede presentarse a todas las categorías que quiera». También se ha reservado una cantidad de hasta 200 euros para hacer «menciones especiales» a aspectos de los concursantes que no entren en las categorías.

La supresión de la zona de acampada responde al interés del colectivo de hacer más intensa la experiencia de día y, al mismo tiempo, ofrecer un mayor descanso a los organizadores y trabajadores.

Durante los próximos días comenzarán a anunciarse otras actividades del cartel.