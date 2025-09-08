La Gumiparty celebrará su 20ª edición del 3 al 5 de octubre

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Palacio de Congresos de Plasencia acogerá del 3 al 5 de octubre la 'Gumiparty 2025', considerada la cita de ocio alternativo más importante del norte de Extremadura y que este año llega a su 20ª edición. Durante tres días, miles de aficionados al cómic, manga, videojuegos, cultura japonesa, K-pop o juegos de mesa se reunirán en un festival que combina entretenimiento, creatividad y convivencia.

El programa incluye más de cien actividades pensadas para todas las edades, entre ellas talleres, conciertos, concursos de cosplay, exhibiciones, proyecciones, torneos de videojuegos, partidas de cartas coleccionables y zonas de ludoteca. La oferta se completa con una variada propuesta gastronómica en food trucks y la participación de conocidos youtubers, streamers y actores de doblaje que compartirán su experiencia con el público. Las entradas pueden adquirirse en la web oficial gumiparty.es.