La guerra por el agua llega al Jerte

Hace unos días, el canal de La Isla apareció sin apenas agua. La causa era que la Confederación Hidrográfica del Tajo había cambiado los valores ... de desembalse para mantener el abastecimiento para un año. Algo extraño después de las abundantes lluvias a principios de invierno y, más recientemente, en el inicio de primavera.

Sin llegar a rebosar agua, la situación del embalse no es excesivamente mala. Se encuentra a un 66% de su capacidad, muy similar a la del año pasado. Por este motivo, el Ayuntamiento pidió aumentar de nuevo el desembalse y la CHT lo aceptó porque los valores en Plasencia están dentro de lo normal en el plan de sequía.

Los bañistas y algunas fincas del entorno del río con concesión para el riego agrícola lo agradecieron. El matiz de 'algunas' es importante porque otras apenas han notado cambios. Cuando no se desembalsa, no llega agua a sus parcelas. Y cuando se desembalsa, tampoco. Así lo denuncian los propietarios de las tierras que van desde la rotonda del puente de Adolfo Suárez hasta el Puente Nuevo. En total, más de una decena de regantes.

Por su acequia, que transcurre de forma paralela en la margen derecha del río y que tiene siglos de historia, no hay nada más que polvo. En la parte más próxima a la presa, desde La Chopera, el agua brota de forma generosa, siempre y cuando la CHT tiene a bien no cerrar las puertas.

«La razón es que se está haciendo una utilización indebida en la parte alta del río», dice Víctor Manuel Calle, que señala que vienen sufriendo este problema desde hace casi una década y que todas las instituciones se están lavando las manos: Confederación Hidrográfica del Tajo, Ayuntamiento de Plasencia y hasta su propia comunidad, la Comunidad de Regantes del margen derecho del río Jerte.

Son fincas modestas, pequeñas huertas que no tienen vocación empresarial y que, según explican, ahora viven subyugadas al consumo de las fincas de la parte alta, que llevan a cabo un cultivo extensivo, alguno por inmersión. «Tienen maíz, almendros, alfalfa... Eso lo chupa todo. Y lo riegan tanto que hacen hasta tres siegas», dice José Luis Ortega.

«Toda el agua que pasa por la acequia, la consumen», insiste Víctor Calle, que indica que «hay tres días en los que ellos no pueden tocar ese agua –martes, jueves y domingo–, pero riegan cuando les da la gana, de noche y de día».

Ampliar Imagen de la acequia de Víctor Calle, donde solo hay polvo. A. SOLÉ

La representación de los regantes afectados supone poco más del 10% del total de la comunidad de regantes, que puede rondar el medio centenar. En ese colectivo, nadie sabe atajar los enfrentamientos y su presidente, que hace lo que puede, ha amenazado con dimitir. Dicen que solo se defiende los intereses de una parte.

«Se movilizaron cuando la CHT cortó el agua. Llamaron al Ministerio y no pararon hasta que abrieron la compuerta. Nosotros llevamos casi veinte días sin gota de agua y, por más que nos movilizamos, no tenemos los mismos contactos. No podemos hacer nada», se resigna Conrado, que asume que solo verán agua cuando vuelva a llover.

El nivel de tensión va en aumento y nadie sabe ponerle freno, ni los comuneros ni las instituciones. «Tenemos vídeos y fotos en los que se demuestra que había productos, posiblemente contaminantes, cuando nos ha tocado el agua a nosotros. La tuvimos que tirar directamente al río. Había hasta peces muertos. Incluso, colocan obstáculos a lo largo del canal para reducir el caudal», dice Víctor al tiempo que muestra las fotos de yunques y tapas de alcantarillas que entorpecen el paso del agua. Asiente Teófilo Ávila, con 85 años, el más veterano de los regantes.

«El Ayuntamiento nos ha dicho que tomarán nota. Y la CHT se lava las manos. Dice que nos da el agua y que luego nos busquemos la vida. Pero aquí hacen un uso indebido del agua cuatro personas y pagamos la patente los de abajo del todo. El resto de comuneros protestan, pero no hay unidad. Ya no sabemos qué hacer ni a quién dirigirnos», explica Víctor Manuel Calle.

Ampliar El panorama es opouesto en la parte alta, donde fluye abundante agua A. SOLÉ

«Nosotros tenemos derecho de uso tres días a la semana y nadie puede tocar nuestra agua, pero la cogen cuando les da la gana. Es la ley del más fuerte. Cuando hemos protestado, nos han puesto piedras, han roto boquerones... La gente tiene un poco de miedo», insiste.

Esa ley del más fuerte hace que, absolutamente nadie, respete los horarios. Cuando llegan las migajas por su canal, importa poco si les toca o no les toca regar. Cogen ese agua porque no saben cuándo volverán a tener la oportunidad: «Si la gente respetase sus turnos de riego, nos llegaría el agua. Prefieren que se vaya al río antes que nos llegue a nosotros».

Mientras nadie es capaz de encontrar soluciones, las fincas que hay entre el puente de Adolfo Suárez y el puente Nuevo se van convirtiendo en terrenos cada vez más áridos, nada que ver con el fulgor de hace unas décadas. No les llega agua a sus acequias y, poco a poco, van desapareciendo tomates, pimientos, berenjenas, puerros y cebollas. «Tengo 6.000 metros, de ellos solo 150 son para la siembra y no riego ninguno. No estoy dispuesto a que los cuatro años de vida que me quedan me los amarguen esta gente», se lamenta Emilio García.