Los grupos de la oposición se unen para denunciar «el ninguneo y el autoritarismo del PP» en Plasencia PSOE, UP y Cs critican el «uso partidista» del Ayuntamiento

ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 8 de noviembre 2021, 13:45

Están cansados del «ninguneo y el autoritarismo del PP» y, por eso, los tres grupos de la oposición se han unido en una comparecencia conjunta para denunciar la situación que, según ellos, vienen sufriendo desde el inicio de la legislatura. Una situación motivada por ese «ninguno y autoritarismo» del equipo de gobierno, que hace que «no recibamos la información o no la tengamos con la antelación precisa para estudiarla y poder dictaminar sobre el asunto de turno», ha explicado Alfredo Moreno, portavoz del PSOE.

Una falta de información que «también se da cuando formulamos preguntas», ha añadido Moreno. «Nosotros hemos registrado unas 250 preguntas, de las que la mayoría siguen sin respuesta». Y sobre las que la han obtenido, «o no tiene nada que ver con lo preguntado o se nos dice, simplemente, que ha sido remitida al departamento preciso».

«Esto no solo afecta a nuestro trabajo», ha señalado la portavoz de Unidas Podemos, «sino que también limita los derechos de los ciudadanos a los que representamos». Mavi Mata ha recordado que los ediles de la oposición forman parte también de la Corporación municipal y que, por tanto, tienen derecho a recibir la información por parte del equipo de gobierno y a participar en los actos institucionales del Ayuntamiento. Sin embargo, «no se nos invita a los mismos, aunque en ellos se entreguen regalos pagados con dinero público, porque el PP hace un uso partidista del Ayuntamiento y de sus redes sociales».

Los grupos de la oposición denuncian también la falta de acción del PP para ejecutar las medidas acordadas en las mociones que son aprobadas en pleno por unanimidad. «Las aprobamos, pero después no hacen nada», asegura Francisca García, portavoz de Cs. «Nosotros apostamos por una oposición constructiva, pero el PP no nos deja trabajar, nos encontramos con zancadillas constantemente«. Una situación que PSOE, UP y Cs exigen que se acabe en favor de la »higiene democrática« que debe haber en la institución municipal.

Por otro lado, los tres grupos de la oposición han criticado el traslado del mercadillo de la Hispanidad al Berrocal, porque aseguran que se trata de una decisión unilateral por parte del PP.

«Los vendedores ambulantes no quieren», ha dicho Alfredo Moreno. «Los datos facilitados por el PP se han obtenido en una encuesta torcida, porque se les ha preguntado si quieren trasladarse o trabajar solo dos martes al mes», ha recordado.

«Para decidir el traslado hay que consultar también a los usuarios y a los negocios del entorno; falta una consulta ciudadana en esta decisión», ha añadido Mavi Mata.

«En la Hispanidad pueden colocarse todos los puestos, porque hay posibilidad de ampliar el espacio si hay voluntad política para ello», ha señalado Francisca García.

Los tres grupos de la oposición aseguran que, frente a lo que mantiene el PP, no hay motivos para trasladar el mercadillo al Berrocal y han adelantado que trabajarán de forma conjunta para evitarlo. El alcalde, por su parte, ha reiterado que si no hay consenso entre los vendedores no habrá ningún traslado.

