El grupo socialista pide a la concesionaria de autobuses que respete el contrato

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Martes, 25 de abril 2023, 08:08 Comenta Compartir

La línea 3 de los autobuses urbanos, la que conecta el PIR de Los Monges con el Hospital Virgen del Puerto a través de la avenida Alfonso VIII y la estación de autobuses, ha suprimido su servicio los festivos y los fines de semana. Es una decisión de la concesionaria que ha entrado en vigor el 6 de abril y que está levantando ampollas en los grupos políticos del Ayuntamiento de Plasencia.

El último en pronunciarse ha sido el grupo socialista, que a través de un comunicado ha acusado a la concesionaria de saltarse el contrato que firmó en su día y a Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad, de permitírselo. Señala que se han vulnerado varios artículos del acuerdo, como la supresión de la línea 3 los festivos y fines de semana o cobrar 2,50 euros por el trayecto entre el hospital y la ermita del Puerto (Art. 16, cláusula B).

Según dicen, el ahorro en la factura de combustible no es excusa para recortar esa línea. «Está fuera de lugar, toda vez que el Ayuntamiento está subvencionando mes a mes las pérdidas por falta de viajeros», se lee en la carta.

Invitan a que Fernando Pizarro no tolere que la cooperativa Los Arcos deje de prestar el servicio en la línea 3 o que «suba los precios de los billetes de manera deliberada. Es un abuso de una empresa que está siendo subvencionada con el dinero de todos los placentinos (...) No solamente no nos sale más barato el billete, sino que además tenemos que poner dinero de nuestros impuestos para pagar el servicio».

Eléctricos

Al mismo tiempo, el PSOE acusa al Ayuntamiento de no haberse adherido a las ayudas directas al transporte urbano reguladas en el Real Decreto 20/2022, por el que el estado establece una subvención para aquellos ayuntamientos que apliquen una reducción en los billetes en un porcentaje no inferior a un 50%. Y también, de no haber renovado la flota en sus doce años de legislatura y que no hayan llegado los autobuses eléctricos que se anunciaron en su día.

Pide, para acabar, que el servicio del autobús sea responsabilidad del propio Ayuntamiento: «El servicio debe municipalizarse. La cooperativa que gestiona el servicio no tiene capacidad para cumplir el contrato en cuanto a regenerar la flota de autobuses. Ni siquiera, económicamente, puede mantenerlos. La única opción es municipalizar».