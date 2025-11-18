HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia

El hombre, de 72 años, ha sido trasladado al hospital Virgen del Puerto con politraumatismos

R. H.

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Un hombre de 72 años ha resultado herido grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia.

En concreto, el suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 3 de la vía, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 8,55 horas de este martes.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, que ha trasladado al herido, que sufre politraumatismos, al hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

También ha sido necesaria la presencia de los bomberos del Sepei de Cáceres, ya que el varón se encontraba atrapado en el vehículo.

Además, ha acudido una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

