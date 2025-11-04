Los grandes espacios monumentales se abren en una noche de las artes El 15 de noviembre llegará a la Catedral, el Palacio de Mirabel, el Parador, el Hotel Carvajal Girón, la Casa de las Dos Torres y varias capillas

Plasencia celebrará el próximo sábado 15 de noviembre la primera edición de la Noche de las Artes, una iniciativa cultural y turística con la que la ciudad abrirá de forma excepcional sus principales espacios monumentales en horario nocturno. La propuesta, organizada por la concejalía de Turismo, combinará visitas guiadas gratuitas y música en directo en distintos enclaves históricos.

La actividad permitirá recorrer lugares emblemáticos como la Catedral de Plasencia, el Palacio del Marqués de Mirabel, el Parador de Turismo, el Hotel Carvajal Girón, la Casa de las Dos Torres y varias capillas conventuales –Dominicas, Ildefonsas y la Ermita de la Salud–. Algunos de estos espacios, habitualmente cerrados por la noche, se abrirán al público de manera excepcional para la ocasión.

Las visitas se realizarán en grupos reducidos de 35 personas, con el objetivo de ofrecer una experiencia cercana y facilitar la interacción con los guías. Cada recorrido incluirá además un breve concierto en directo con instrumentos como órgano, violín, flauta travesera, saxo o piano, lo que convertirá la actividad en una combinación de patrimonio y música en vivo.

La inscripción para participar podrá formalizarse desde el 4 de noviembre en la Oficina de Turismo, en horario de mañana y tarde. Cada persona podrá apuntarse a un máximo de dos visitas y reservar plaza también para un acompañante. Todas las actividades serán gratuitas, ya que el Ayuntamiento asumirá los costes de guías, organización y actuaciones musicales.

La concejalía subraya que el programa está diseñado tanto para residentes como para visitantes y que el propósito es mostrar el valor histórico y artístico de la ciudad desde una perspectiva distinta, aprovechando el atractivo de los espacios monumentales en horario nocturno. El Consistorio confía en que esta primera edición tenga continuidad y pueda convertirse en una cita fija dentro del calendario cultural placentino.