¿Qué ha pasado este domingo, 30 de noviembre, en Extremadura?
Los bomberos tratan de retirar el árbol, una vez liberado el coche que quedó atrapado.

Los bomberos tratan de retirar el árbol, una vez liberado el coche que quedó atrapado. J. C. R.

Sucesos

Un gran árbol se desploma en la rotonda de Los Alamitos de Plasencia y cae sobre un vehículo sin causar heridos

La caída en la glorieta del barrio de Procasa impactó sobre un coche, que quedó atrapado y sufrió la rotura de la luna y sufrió numerosos desperfectos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

Un árbol de grandes dimensiones se ha desplomado en torno a las seis y media de la tarde de este domingo en la rotonda de ... Los Alamitos de Plasencia. Ha provocado un susto mayúsculo a los viandantes, pero sin dejar heridos. El ejemplar, de porte considerable, cedió por daños localizados en la raíz, según ha informado el Ayuntamiento de Plasencia, lo que habría comprometido su estabilidad hasta provocar la caída repentina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

