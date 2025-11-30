Un gran árbol se desploma en la rotonda de Los Alamitos de Plasencia y cae sobre un vehículo sin causar heridos

Un árbol de grandes dimensiones se ha desplomado en torno a las seis y media de la tarde de este domingo en la rotonda de ... Los Alamitos de Plasencia. Ha provocado un susto mayúsculo a los viandantes, pero sin dejar heridos. El ejemplar, de porte considerable, cedió por daños localizados en la raíz, según ha informado el Ayuntamiento de Plasencia, lo que habría comprometido su estabilidad hasta provocar la caída repentina.

En el momento del desplome, un vehículo circulaba por la glorieta y fue alcanzado por parte del tronco y varias ramas principales. El impacto ocasionó la rotura de la luna delantera y múltiples abolladuras en la carrocería, aunque la persona que conducía logró salir ilesa.

Debido a las grandes dimensiones del árbol y a la dispersión de restos leñosos, la Policía Local ha tenido que intervenir de inmediato para regular el tráfico, que permanece condicionado durante la noche. Por su parte, los bomberos llevan varias horas en las labores de saneamiento y retirada: proceden al troceado del tronco, el desramado manual y mecánico, y la posterior retirada de los restos mediante motosierras y herramientas de tala especializadas. La operación se prolongará hasta que la vía quede completamente despejada.

El Ayuntamiento explicó que el árbol presentaba un deterioro interno en la base que no había sido detectado previamente y que su desplome fue consecuencia directa de ese daño estructural.

Tras el incidente, Unidas Podemos difundió una nota de prensa en la que consideró «imprescindible» adoptar un plan «serio y preventivo» de revisión del arbolado urbano, especialmente en zonas de tráfico intenso y de tránsito peatonal. La formación recordó que «no es la primera vez que ocurre un suceso similar en la ciudad» y subrayó que «cuidar nuestros árboles es cuidar nuestro patrimonio natural, pero también garantizar la seguridad de todas y todos».