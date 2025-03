El PP da las gracias a Fernando Pizarro «por volver a presentarse a la Alcaldía de Plasencia»

Su presentación no ha tenido nada que ver con la de los candidatos populares en las otras grandes ciudades de Extremadura. La de Fernando Pizarro, ... como cabeza de cartel por cuarta vez consecutiva a la Alcaldía de Plasencia, ha sido un acto público, abierto a la sociedad, en el puente de Trujillo. Un formato elegido por el candidato, que las direcciones nacional y regional han avalado y que ha servido para escenificar una unidad cuestionada por el paso atrás que Pizarro se vio obligado a dar en su pretensión de liderar el PP de Extremadura.

Por eso esta mañana el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, le ha dado las gracias públicamente. «Vengo a Plasencia a darle las gracias en nombre de la dirección nacional por su generosidad, por asumir que el PP y Plasencia necesitaban que volviera a presentarse a la alcaldía».

Agradecimientos y también elogios han marcado la presentación de Pizarro, «un hombre honrado y trabajador que, como hijo de soldador, se ha dedicado a cohesionar la ciudad y a servir a los demás, primero desde la enseñanza y después desde el servicio público que es la política, porque siempre ha puesto los intereses de Plasencia por encima de otros», ha destacado Miguel Tellado.

«Un político al que se conoce por trabajo, su entrega, su capacidad de escucha, resolución y entusiasmo», en palabras de la presidenta regional. «Muchas gracias de corazón por tu trabajo y tu confianza», también le ha dicho María Guardiola, para quien es «un orgullo estar a tu lado» y ha puesto de ejemplo a seguir «por parte de los compañeros que serán alcaldes a partir del 28 de mayo».

Porque la presentación de Fernando Pizarro como candidato por cuarta vez a la Alcaldía de Plasencia se ha convertido también en un acto electoral del PP, con críticas «a ese tandem Sánchez-Vara que ha convertido el tren en símbolo de la desvergüenza y el abandono de Extremadura» y que, ha señalado Guardiola, «está propiciando que algo se esté moviendo, que haya ganas de un cambio que liderará el PP para dar un futuro digno a esta tierra».

Ampliar Fernando Pizarro, durante su intervención en el acto de puente Trujillo. DAVID PALMA

Fernando Pizarro no ha seguido la línea electoralista de Guardiola y Tellado y en su intervención, con la que se ha cerrado el acto de su presentación, ha querido destacar la importancia de la política municipal, de la labor de los alcaldes y expresar su emoción por volver a intentar una cuarta mayoría absoluta. «Porque aquí estoy rodeado de mucha gente, me siento arropado», ha reconocido. «Por personas que son amigos, porque en política también se pueden hacer amigos, y con las que comparto algo más que la política».

Por eso, «aunque hoy es un día regular, el de los Santos Mártires» ha dicho también, «es un orgullo tratar de volver a representar a mi ciudad y seguir siendo un alcalde». Todo un privilegio, a su juicio, «no por el cargo, sino porque la gente me llama por mi nombre, me para por la calle con confianza y me dice lo que le preocupa; y esto es la grandeza de ser alcalde». Fernando Pizarro lleva 12 años siéndolo y volverá a intentar repetir otros cuatro más. «Y estoy emocionado, igual que la primera vez».

También ha agradecido a Tellado y Guardiola su presencia en el acto y se ha mostrado convencido de que la presidenta regional alcanzará la Junta. «Y yo iré a pedirte lo que necesitamos para que la alta Extremadura deje de ser un territorio abandonado». Y los tres se han dado abrazos y besos y han posado juntos, con la taza que Pizarro regala en sus candidaturas, para escenificar «el partido grande y unido en la misma dirección que es el PP», ha garantizado María Guardiola.