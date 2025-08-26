Una gorra extremeña para Tanxugueiras

El Festival Internacional Folk de Plasencia vivió el pasado viernes su concierto más multitudinario con la actuación del trío gallego Tanxugueiras. Un espectáculo en el ... que la tradición y la innovación se encontraron no solo sobre el escenario, sino también en los camerinos, donde el artesano extremeño Juan Manuel Cruz entregó a las artistas una serie de piezas textiles creadas en exclusiva para ellas, entre las que destaca una gorra de inspiración montehermoseña.

Se trata de una pieza única, confeccionada en trenza de paja tintada en negro y enriquecida con apliques poco habituales que la convierten en una auténtica joya de artesanía contemporánea. Con ella, Cruz ha querido rendir homenaje a uno de los símbolos del folklore extremeño, reinterpretándolo desde una mirada personal y vanguardista. Para comprender su estructura, el creador desarmó una de las gorras tradicionales que conserva su madre, investigando su ensamblaje hasta poder reconstruirlo de manera autodidacta. «No es una réplica, sino una versión folk de un icono de nuestra tierra», explicó el diseñador.

La gorra acompaña a un conjunto de tres chaquetas y complementos exclusivos que Tanxugueiras prometieron lucir en próximos eventos. Entre ellos, una americana oversize con flecos negros y rojos cosidos a mano que evocan a los mantones extremeños; una chaqueta con capucha bordada en rojo, junto a un corsé en piel ecológica bordado en negro; y otra chaqueta cuyas solapas se transforman en una esclavina montehermoseña.

Estas creaciones forman parte de la colección ‘Controversia 1936’, en la que predominan el negro y el rojo como referencia a las víctimas de la matanza de Badajoz de agosto de 1936. Con esta propuesta, Cruz reflexiona sobre el dolor, el luto y la sangre, pero también sobre la memoria, la fuerza y la resiliencia.

Raíz y modernidad

La elección de Tanxugueiras como portadoras de sus diseños no es casual. Para Cruz, el trío gallego «simboliza la convivencia entre raíz y modernidad». Su música combina el folklore rural con mensajes de feminismo, diversidad y colectividad, lo que el artesano traduce en moda a través de la mezcla de técnicas tradicionales con planteamientos de vanguardia.

El encuentro entre Juan Manuel Cruz y Tanxugueiras en el backstage de la Torre Lucía de Plasencia estuvo cargado de emoción y agradecimiento. Las artistas celebraron la entrega de las prendas y el cariño puesto en cada detalle, y aseguraron que pronto las lucirán en escenarios y en futuros conciertos como el que el viernes llenó el Festival Internacional Folk de Plasencia.