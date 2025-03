La administración de lotería de Plasencia devolvió el Gordo de la Hispanidad

Parecía que la suerte había sonreído este sábado a Plasencia con el sorteo del Gordo Extra de Lotería Nacional del Día de la Hispanidad cuando ... se anunció que el número agraciado, el 16076, había sido vendido en la ciudad, en la administración de lotería ubicada en la avenida del Valle. Pero lo cierto es que no ha sido así.

«Tenía diez décimos, cada uno de ellos premiado con 130.000 euros, pero los he devuelto todos, no se vendió ninguno», reconocía esta mañana la propietaria de la administración 'El abuelo Mayorga', Pilar Sánchez Santos. «Me ha dado una rabia tremenda, he pasado un fin de semana fatal, porque el número estuvo aquí pero nadie lo compró», detalla. «No porque el número fuera bonito o feo, sino porque cuando se trata de un sorteo extraordinario del sábado, como ha sido el caso, la venta desciende porque cada décimo, frente a los seis euros de los sorteos de los sábados, cuesta 15 y esto hace que mucha gente opte por no comprar».

Es lo que ha ocurrido en esta ocasión, «podía haber repartido 1.300.000 euros con la serie y no ha sido posible, y me da mucha pena y mucha rabia, es la verdad; pero el juego es así y no se puede hacer nada», señala Pilar Sánchez mientras atiende a las decenas de personas que se han acercado esta mañana hasta su administración para buscar la suerte una semana más y también para dar la enhorabuena a su propietaria desde hace una década por el premio anunciado. Porque el cartel con el número premiado con el Gordo de la Hispanidad luce en el despacho aunque ningún billete fue vendido en Plasencia.

«Me enteré el mismo sábado; me llamó un amigo que estaba viendo el sorteo y yo entré en el ordenador para comprobarlo y vi que la administración aparecía en el listado de puntos de venta del número», explica la propietaria de 'El abuelo Mayorga'. «Pero en ese mismo momento comprobé también que no había vendido ninguno de los diez décimos que tenía, lamentablemente».