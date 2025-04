El gobierno de Plasencia defiende la legalidad de la nueva situación del bus

Con menos crispación, pero con tensión al fin y al cabo, se ha desarrollado la sesión plenaria del Ayuntamiento de Plasencia correspondiente al mes de ... agosto. Un pleno ordinario que se ha centrado en la aprobación de la continuación del servicio de autobuses urbanos en la ciudad y la nueva vinculación del Consistorio con la cooperativa Los Arcos. Una vinculación que ha cobrado forma no a través de una prórroga, a la que se ha negado la concesionaria (por averías, descenso de pasajeros e imposibilidad de incrementar tarifas), sino mediante un acuerdo de continuación de servicio «de manera excepcional y transitoria», hasta que se resuelva la adjudicación del nuevo contrato.

Esa relación, sometida a debate en el pleno, se ha convertido en objeto de polémica entre el equipo de gobierno y el principal grupo de la oposición. David Dóniga ha defendido que el acuerdo se sustenta en informes de los técnicos y en jurisprudencia anterior. Decían que «se viene admitiendo la posibilidad de que, por razones de justificadas interés público, y de forma excepcional y transitoria, pueda declararse la continuidad en la prestación de los servicios públicos una vez concluido su plazo de duración».

Alfredo Moreno, portavoz del PSOE, ha sido tajante en este sentido y, en su intervención, dijo que «esta chapuza roza la ilegalidad, si es que no la ha traspasado. El informe jurídico hace aguas por todos lados, ni es un informe jurídico ni es nada, no se basa en ningún componente jurídico para darle validez (...) Sí, es un servicio de interés público, pero no esencial. La justificación por razones de interés público no se sostiene cuando lo que se está haciendo es modificar las características económicas del contrato anterior».

Moreno avisó que pondrá esta nueva vinculación en manos de su gabinete jurídico para estudiar si existe «fraude de ley». Igualmente criticó que la compensación económica para la cooperativa sea la diferencia de ingresos y gastos y la consignación en el presupuesto de 2023 de 76.725 euros, calculada de la media de ejercicios anteriores. «Se trata de fiarse de lo que la empresa les comunique de gastos e ingresos, pero se hace necesaria es una auditoría que calcule la diferencia real entre gastos e ingresos», decía.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos han vuelto a defender la necesidad de municipalizar el servicio, pero Dóniga ha manifestado que «la gestión directa sería peor y más deficitaria».

Lo que sí ha adelantado el concejal de Transportes es que ha obtenido el compromiso de otras administraciones para que a finales de año lleguen diez unidades de gas comprimido.