Zona que sería objeto de la duplicación. J. C. R.

El Gobierno placentino ampliará la calzada desde la glorieta de las autovías hasta la ronda sur

El proyecto, que acaba de recibir el visto bueno ambiental, contempla la construcción de una carretera de 677 metros de doble carril en ambos sentidos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

La conexión entre las glorietas de las autovías (EX-A1 y A-66) y la ronda sur (EX-304) va a experimentar una mejora ... significativa con la duplicación de un tramo clave de la carretera N-630. El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado el visto bueno ambiental definitivo al proyecto, lo que allana el camino para que el Ministerio de Transportes pueda licitar y ejecutar las obras.

