El Gobierno del PP pide a Alfredo Moreno que pida disculpas al secretario del Ayuntamiento placentino

REDACCIÓN Sábado, 9 de abril 2022, 07:55 Comenta Compartir

El equipo de gobierno del PP, a través de una nota de prensa, reclama al portavoz socialista Alfredo Moreno que pida disculpas al secretario del Ayuntamiento por las palabras que le dedicó en el último pleno.

La sesión se celebró este jueves y el momento de mayor tensión durante su celebración se produjo con un nuevo rifirrafe entre el portavoz socialista y el secretario. Alfredo Moreno se volvió a quejar de que no garantice que la oposición tenga toda la documentación que debe tener, en este caso la nueva ordenanza de venta ambulante. El secretario le dijo que sí la tenían, el portavoz insistió en que no, le responsabilizó directamente de ello y le espetó: «Es la última vez que tenemos este problema, estamos hartos de que no se nos facilite la información como se nos tiene que dar».

«No le admito ninguna amenaza», le respondió el secretario. «Yo podré hacer lo que quiera», zanjó Moreno.

El alcalde, Fernando Pizarro, criticó la actuación del portavoz socialista, «no se puede justificar porque ha amenazado a un funcionario público; le pido respeto, que se disculpe y que no vuelva a ocurrir o tomaré medidas al respecto».

Tras la comprobación

Esta petición la realiza ahora de nuevo el equipo de gobierno. En un comunicado asegura que, «recabada la información de los diferentes servicios municipales sobre el hecho en cuestión, se puede afirmar que el señor Moreno mintió al afirmar no disponer de la información relativa a la ordenanza reguladora del mercadillo».

Señala que «queda constatado por los técnicos municipales que no solo disponía del expediente 2022/1075G completo en la plataforma de administración electrónica municipal, sino que además y para facilitarle el acceso a la información, el secretario de la comisión de Servicios Municipales remitió un correo electrónico con dicho expediente el día 31 de marzo». El Gobierno local indica que «este correo en el que se adjunta el expediente completo está dirigido a todos los miembros de la comisión, al portavoz socialista y al secretario del grupo municipal socialista de manera específica».

Por ello, «desde el equipo de gobierno solicitamos una disculpa pública al señor Moreno por las graves acusaciones vertidas sobre la labor profesional del secretario municipal y del resto del personal funcionario de este Ayuntamiento».