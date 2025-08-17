El Gobierno negocia la retirada de las líneas de alta tensión del cementerio de Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto negociaciones con Iberdrola para retirar las líneas de alta tensión que sobrevuelan una de las parcelas más extensas ... de la zona nueva del cementerio municipal, lo que permitiría habilitar ese terreno para la construcción de nuevos nichos. Así lo anunció el alcalde, Fernando Pizarro, durante la última sesión plenaria, en la que se aprobó el proyecto de reparación de cuatro galerías del cementerio, con la declaración de utilidad pública de la obra y la ocupación temporal de terrenos necesarios para su ejecución.

«Estamos más cerca de la eliminación de esas líneas de alta tensión en un futuro próximo», afirmó Pizarro, aludiendo a las conversaciones que José Antonio Hernández, concejal delegado y portavoz del equipo de Gobierno, está manteniendo con la compañía energética. La retirada de esos tendidos liberaría una gran bolsa de suelo en la parte nueva del cementerio municipal, donde las restricciones por seguridad impiden hoy cualquier intervención. «De tener éxito, tendríamos ahí un espacio enorme para seguir construyendo nichos», subrayó.

Estrategia dual

El regidor placentino enmarcó este movimiento dentro de una estrategia dual: aprovechar al máximo el suelo interior disponible y, en paralelo, mantener abiertas las opciones para una ampliación exterior del camposanto. En ese sentido, Fernando Pizarro reveló que el Ayuntamiento de Plasencia mantiene contactos con diversos propietarios de fincas contiguas, «no fáciles, por cierto», porque «todo el mundo quiere dinero, no permutas de terreno». Entre los titulares figuran una institución académica y una asociación con actividad en la ciudad.

Mientras avanzan esas gestiones, el Consistorio va a intensificar la reutilización del espacio intramuros. Según explicó el alcalde, un estudio del arquitecto municipal ha puesto de manifiesto que «en la parte nueva, el espacio ocupado solo abarca el 33%». Es decir, hay amplias zonas sin uso efectivo entre galerías que pueden reordenarse para alojar nuevos módulos sin «colmar» el recinto ni renunciar a áreas de tránsito y estancia, tal y como reclama la oposición. «Nos plantea un proyecto que permite reutilizar esos terrenos que en su planteamiento original no estaban dedicados a construir nichos», detalló Pizarro, que agradeció la labor de la concejala delegada y de los técnicos municipales por el «dossier complejo» que integra las cuatro líneas de trabajo: mantenimiento, reorganización interior, ampliación exterior y liberación de la gran parcela afectada por los tendidos. A su juicio, la combinación de esas piezas «asegura el futuro» del servicio público en el cementerio.

El alcalde también respondió a las demandas de una planificación que evite situaciones de saturación a medio plazo. Aunque no ofreció cifras sobre el horizonte temporal de la reposición de nichos, sí insistió en que el margen interno es amplio con la redistribución propuesta y que la eventual retirada de las líneas de alta tensión multiplicaría la capacidad de respuesta. «Podríamos llegar a tener nichos suficientes para muchos años venideros», afirmó.

Respecto a la ampliación exterior, Fernando Pizarro situó la competencia en el ámbito del urbanismo más que en la del propio cementerio, de la que es responsable la edil Mayte Díaz, y recordó las dificultades administrativas y patrimoniales que suelen acompañar estos procesos, desde la tramitación con múltiples titulares hasta la negociación de precios frente a permutas. Pese a ello, garantizó que el Consistorio «no deja de trabajar» esa opción mientras materializa actuaciones inmediatas dentro del recinto actual.