La glorieta que conectará Ciudad Jardín y el hospital de Plasencia empieza a proyectarse

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado los primeros pasos para construir una nueva glorieta en la avenida Virgen del Puerto, cerca de la calle ... Brezo, en la salida del barrio de Ciudad Jardín hacia el hospital.

Para desarrollar el proyecto, el Consistorio ha contratado al ingeniero de obras públicas Andrés López Albarrán, que se encargará de elaborar los planos, topografiar la zona y llevar a cabo los estudios de seguridad y la dirección de las obras. Su propuesta, con un presupuesto de 13.431 euros, fue la más económica de las tres presentadas. Estos trabajos técnicos se prolongarán durante tres meses, pero para licitar las obras de construcción –que costarán alrededor de medio millón de euros– será necesario esperar a la obtención de fondos europeos de la última convocatoria del Plan Edil.

En la actualidad, los vehículos que quieren acceder al núcleo ubano desde determinadas zonas de Ciudad Jardín deben dar un rodeo de casi un kilómetro, pasando por la rotonda del hospital. Con la nueva glorieta, el recorrido será más directo.

Cuando esté finalizada, habrá dos rotondas en menos de 60 metros: la nueva y la ya existente en la conexión de la avenida Virgen del Puerto con la avenida de Portugal. No obstante, los servicios de Urbanismo han confirmado su viabilidad técnica.