Gerardo Moreno logra el primer premio de excelencia para el campus placentino

El Centro Universitario de Plasencia ha logrado su primer premio a la excelencia en la trayectoria investigadora desde su creación en 1999. Lo ha hecho con el reconocimiento dado al docente e investigador Gerardo Moreno Marcos, biólogo y profesor de Ingeniería Forestal y del Medio Natural desde que este grado arrancó en la ciudad.

«Estoy muy contento por el reconocimiento que supone por parte de la comunidad científica y también por lo que es para el centro de Plasencia, cada vez mejor posicionado en investigación», declara Moreno.

Un premio a la excelencia en el campo científico para quien es un referente en él mucho más allá de las fronteras extremeñas. Porque para alcanzar este premio que concede la Universidad de Extremadura hay que superar tres requisitos exigentes. Y Gerardo Moreno, director también del instituto investigador Indehesa, los cumple con creces.

«Creo que ha sido positivo que el ministro Garzón haya abierto un debate sobre las macrogranjas»

Por un lado, la alta producción científica de nivel internacional que avalan sus 136 artículos publicados en revistas de impacto o, lo que es lo mismo, de prestigio internacional. Por otro lado, por haber logrado que esas publicaciones sean una referencia para la comunidad científica y, por último, por la notable captación de fondos conseguidos para investigación en convocatorias competitivas nacionales o internacionales, que son las que cuentan para alzarse con un premio a la excelencia. Y este docente del campus placentino ha sumado hasta la fecha casi dos millones de euros.

Fondos destinados, especialmente, a las múltiples investigaciones que ha realizado y en las que sigue centrado para encontrar las fórmulas con las que continuar mejorando la combinación entre bosque, agricultura y ganadería en la que cree, para que los sistemas agroforestales no solo sigan produciendo beneficios, sino que se puedan optimizar, y también la manera en la que deben adaptarse al cambio climático y contribuir a reducirlo.

Las macrogranjas

«Porque no solo hablamos de ganado o corcho en el caso de la dehesa, por ejemplo», deja claro Gerardo Moreno. «Sino también de los beneficios colectivos que este ecosistema supone como un microclima, paisaje y agua de calidad, secuestro de carbono, biodiversidad...». De ahí la necesidad de «investigaciones que permitan evaluar estos beneficios y busquen fórmulas que aplicar para mejorarlos».

Investigaciones que él ha mantenido en el tiempo, que le han valido este premio a la excelencia, y en la que sigue inmerso ahora al frente del instituto universitario Indehesa, creado hace cinco años en el seno Forestales. Más de una treintena de docentes-investigadores del campus placentino y de otros de la región que hacen posible «una diversidad de disciplinas en torno a la dehesa», resume el profesor.

En estos momentos con una investigación entre manos que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha puesto de actualidad: «Los sistemas de producción y su impacto en la huella de carbono, porque es preciso que sepamos qué suponen esos diferentes sistemas y qué consecuencias tienen desde el punto de vista económico, medioambiental y social». Por eso, «creo que ha sido positivo que el ministro haya generado el debate en torno a las macrogranjas».

Gerardo Moreno considera necesario encontrar el equilibrio entre éstas y la ganadería extensiva, «porque es cierto que permiten producir mucho y de forma económica, pero el nivel de residuos que generan en tan poco territorio impiden asumir esos productos y que actúen como fertilizantes, por lo que se filtran y contaminan las aguas». Este sistema frente a una ganadería extensiva «de la que viven muchas personas y que permite aprovechar los pastos y, por tanto, utilizar y no abandonar el territorio». Un sistema de producción más costoso pero también más beneficioso para el medioambiente. «Por eso hay que vigilar que este sistema no sea desplazado por las macrogranjas; quizás una fórmula para evitarlo sería incorporar al precio de esta producción intensiva los costes ambientales, porque así nuestros ganaderos no estarían cada vez más arrinconados, así todos jugarían en el mismo terreno».