Gastronomía, música y patrimonio centran las II Jornadas de la Cultura Judía

Dos años después de la primera edición, Plasencia vuelve a acoger las Jornadas de la Cultura Judía. Gastronomía, música y patrimonio serán los protagonistas de esta segunda edición, que se celebrará a lo largo de las próximas semanas. La concejalía de Turismo presentó ayer este evento, que se prolongará durante septiembre y parte de octubre, con actividades culturales, gastronómicas y musicales, además de excursiones a las juderías de Toledo y Ávila.

La concejala de Turismo, Belinda Martín, destacó la importancia de esta programación para difundir el legado sefardí en la ciudad. «Nos permite acercarnos a la cultura judía desde diferentes perspectivas: la gastronomía, la música y, por supuesto, el contacto directo con otras juderías hermanas que forman parte de la red junto a Plasencia».

El programa se inició el 1 de septiembre con la inauguración de la exposición ‘Sabores de Sefarad’, una muestra de fotografía gastronómica que permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre en el Centro Cultural Las Claras.

El 12 de septiembre, la programación continuará en el mismo espacio con una degustación de repostería sefardí elaborada por la Escuela Municipal de Cocina, a partir de las 20.00 horas. Media hora más tarde, a las 20.30, tendrá lugar un concierto del grupo extremeño 28 Quartet Band, liderado por el músico y compositor hervasense Javier Osuna, que ofrecerá una versión contemporánea de la música sefardí.

Como novedad, las jornadas incluyen este año dos viajes culturales a juderías hermanas de la Red de Juderías de España. El 4 de octubre se visitará Toledo y el 18 de octubre Ávila, con salidas a las 08.30 horas desde Plasencia y regreso previsto a las 21.30. Cada excursión contará con 50 plazas disponibles, que podrán reservarse en la Oficina de Turismo a partir del 22 de septiembre en el caso de Toledo y del 16 de octubre para Ávila.

«Hemos establecido que cada persona solo pueda apuntar a dos asistentes y que, en principio, no se pueda repetir en ambas visitas, salvo que queden plazas libres. Queremos que el mayor número posible de placentinos y visitantes puedan disfrutar de estas experiencias únicas», dijo Martín.