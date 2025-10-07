García Mostazo aborda la visión del pie desde el arte y la naturaleza
J. C. R.
PLASENCIA.
Martes, 7 de octubre 2025, 02:00
El ciclo Martes Magistrales acoge hoy, a las 20.00 horas, una nueva cita con la conferencia titulada ‘Visión del pie desde el arte, ... la naturaleza y la salud’, que ofrecerá José García Mostazo, vicepresidente del Colegio de Podólogos de Extremadura. La charla abordará la importancia del pie desde una perspectiva interdisciplinar, combinando aspectos científicos, artísticos y naturales. El encuentro, abierto al público, se celebrará en el salón de actos del Centro Universitario.
