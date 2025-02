«Tenemos muchas ganas de este Lunes Santo, llevamos tres años sin poder salir en procesión»

Las tallas de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y de María Santísima del Rosario en su mayor dolor protagonizan la única procesión del Lunes Santo de la Semana Santa placentina, a cargo de la Hermandad de la Pasión. Una procesión que salió por última ... vez en 2019.

«Los dos años siguientes la pandemia lo impidió y en 2022 fue la lluvia, así que, después de tres años sin poder hacerlo, tenemos muchas ganas de salir este Lunes Santo», afirma Sergio Gómez Paniagua, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Rosario en su mayor dolor.

Cerca de 700 cofrades de los más de 1.000 con los que cuenta esta cofradía, según detalla Paniagua, participarán en un desfile que saldrá a las 21 horas desde la iglesia de San Vicente Ferrer (templo cofrade de Santo Domingo) y seguirá por la plaza de San Nicolás, calle Blanca, plaza de la Catedral, calle Santa Clara, plaza de San Esteban, Plaza Mayor (parte baja), Rúa Zapatería, plaza de San Nicolás y recogida de nuevo en el templo cofrade de Santo Domingo.

Precisamente la Hermandad de la Pasión saca sus imágenes en este día y el Domingo de Resurrección porque eran los dos en los que no había procesiones cuando fue constituida, en el año 1998, de la mano de un grupo de cofrades de otras hermandades que tuvieron la iniciativa de crear una nueva. Es la única, no obstante, que no pertenece a la Unión de Cofradías Penitenciales, que agrupa a los otras diez que hay en la ciudad.

Y sus dos pasos titulares, Jesús de la Pasión y María Santísima del Rosario, protagonizan las dos procesiones de la hermandad. En la de este Lunes Santo, la Virgen vestirá saya azul y manto de terciopelo rojo, según detalla Sergio Gómez, y el Cristo irá acompañado, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, por las figuras que conforman el misterio: Herodes, un sanedrita y dos romanos.

Ampliar María Santísima del Rosario, paso de palio y titular también de La Pasión. HOY

No lo hicieron hace tres años porque entonces La Pasión celebró el 20 aniversario de la primera salida de la talla –al igual que la de la Virgen, obra del sevillano Antonio Dubé de Luque. Por eso, en su última salida hace tres años, Jesús de la Pasión desfiló en solitario, sin el acompañamiento de las cuatro figuras secundarias, con su posición original, que es sin las manos atadas. En definitiva, como lo hizo la primera vez que recorrió el casco histórico placentino en procesión.

Esta vez, de nuevo, La Pasión procesionará con el paso de misterio, «que representa el momento en el que Jesús fue llevado ante Herodes, éste le interrogó y el Señor no contestó, mostrando indiferencia y desprecio. Por eso se le impuso la túnica blanca, que entonces se ponía a quien se consideraba que estaba loco», explicó entonces también Jesús Miguel Esteban Lucas, capataz del paso de misterio de Jesús de La Pasión.

Alrededor de 65 costaleros por turnos cargarán este paso y otras tantas costaleras el de la Virgen en una procesión en la que los cofrades irán vestidos con túnica y hábito verde y capa, cíngulo y guantes blancos, que estará conformada por ocho tramos y en la que la hermandad estrena los respiraderos de los pasos.

Ampliar Recorrido de la procesión del Lunes Santo a cargo de la Hermandad de La Pasión. HOY

La cruz de guía abrirá el desfile y estará seguida por el estandarte de la hermandad, las 14 estaciones del vía crucis, el senatus y el tramo de patronazgo dedicado a la Policía Local, porque su patrón es Jesús de la Pasión. La Guardia Civil custodiará a la Virgen y los dos pasos tendrán su propio acompañamiento musical. La agrupación musical de la Sagrada Cena irá detrás del paso de Jesús de la Pasión y la banda 'Ciudad del Tormes' de Salamanca seguirá al de la Virgen.

Ambas también se ocuparán del acompañamiento musical durante la procesión del Encuentro, que de la mano de La Pasión, cerrará la Semana Santa placentina, la primera celebración de la ciudad que opta a la declaración de fiesta de interés turístico nacional, tras conseguir en 2012 el reconocimiento regional.

La Pasión, por su parte, celebra este año el 25 aniversario de su fundación, que se llevó a cabo el 6 de junio de 1998, como recuerda Sergio Gómez. Al año siguiente salió por primera vez en procesión Jesús y no fue hasta 2003 cuando se incorporó el paso de la Virgen. «Por eso, a partir del próximo septiembre, llevaremos a cabo diferentes actos, en los que aún estamos trabajando para celebrar los primeros 25 años de la hermandad», concluye el hermano mayor de La Pasión.