La Gala de los Derechos de la Infancia tendrá récord de participación

El Ayuntamiento de Plasencia, a través de la concejalía de Infancia y Familia, celebrará el próximo jueves 20 de noviembre la III Gala de ... los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, un evento que se consolida como una cita anual para los centros educativos de la ciudad y que coincide con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

La edición de este año batirá un récord de participación: un total de 389 alumnos y docentes de 13 centros educativos, además de un aula abierta, estarán presentes en la cita. Entre los centros participantes se encuentran Alfonso VIII, Ponce de León, San José, Escuela Hogar, Madre Matilde, La Paz, San Calixto, Inés de Suárez, Santísima Trinidad, Santa Bárbara, Valle del Jerte, Pérez Comendador y Virgen del Puerto.

Durante la presentación, el concejal de Infancia y Familia, David Calvo, destacó la importancia del evento para la comunidad educativa placentina. «La infancia y la adolescencia son etapas decisivas en las que empezamos a descubrir quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser», señaló. Calvo recordó que la gala nació hace tres años con el propósito de reforzar la celebración del 20 de noviembre y que su evolución demuestra el apoyo creciente de toda la comunidad educativa.

El formato participativo volverá a protagonizar la jornada: serán los propios niños, niñas y adolescentes quienes defenderán sus derechos mediante música, teatro, danza, poesía y otras expresiones artísticas. Además, la gala arrancará con la lectura conjunta de un manifiesto elaborado por los centros.

El Teatro Alkázar abrirá sus puertas a las 10.00 horas y el acto comenzará a las 10.30, con una duración aproximada hasta las 13.00. Aunque el acceso será libre, el patio de butacas y palcos estarán reservados para el alumnado y profesorado participante, mientras que las familias podrán acceder a la parte superior del teatro. Por motivos de seguridad, no se permitirá permanecer de pie, ocupar pasillos ni entrar una vez completo el aforo.

La creciente demanda ha llevado incluso a que algunos centros solicitaran asistir con todo su alumnado, algo que no ha sido posible este año. Para Calvo, esta respuesta evidencia «la ilusión con la que los centros viven esta cita impulsada desde el Ayuntamiento y la concejalía de Infancia y Familia».