El futuro de Jaime Collado como presidente de San Miguel queda en el aire

El futuro de Jaime Collado como presidente de la asociación vecinal de La Unión, del barrio de San Miguel, está más en entredicho que ... nunca. Después de suspender la asamblea ordinaria la semana pasada, «por razones profesionales de obligado cumplimiento», ayer se pudo celebrar finalmente. Lo hizo bajo una estrecha vigilancia policial (dos agentes locales y dos nacionales) y la inspección de agrupación socialista placentina y otros colectivos sociales. Como telón de fondo, dos años de protestas de una plataforma que acusaba a Collado de antidemocrático y de hermetismo.

Acudieron un total de 43 personas con derecho a voto, incluido el presidente. Y varios más sin derecho, La tensión fue creciendo a medida que fue avanzando la reunión, mucho más cuando se procedió a la lectura y aprobación del acta anterior, que databa de febrero de 2022. «Se ha demostrado lo que dijimos, que lleva sin hacer asambleas desde hace mucho tiempo», apuntó Irene García, portavoz de la plataforma de vecinos.

Según ese acta de 2022, hubo balance positivo, pero en el libro no se especificaban los detalles del resultado favorable. El tesorero-secretario no pudo acudir al estar enfermo y Collado dijo no poder profundizar. De esta forma, la mayoría votó en contra de aprobar el acta: 36 en contra y 6 abstenciones. El presidente decidió no votar.

Por último, apelando a uno de los artículos de los estatutos, previa firma de 25 de los socios, se decidió convocar una asamblea extraordinaria para renovar la junta directiva. Tendrá lugar el 11 de diciembre y, a tenor de lo visto ayer en la asociación vecinal de San Miguel, parece complicado que Jaime Collado disfrute del refrendo de los socios.