La futura rotonda de la entrada norte se meterá en terrenos de Valcorchero El Gobierno central ejecutará la rotonda en esta entrada. :: a. solé A. B. H. Martes, 7 mayo 2019, 08:38

plasencia. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha los trabajos de expropiación para que se pueda construir la rotonda en la entrada norte, y la tramitación será ágil porque el suelo afectado pertenece al Ayuntamiento, puesto que se trata de terrenos de Valcorchero.

En concreto, según ha detallado el concejal de Hacienda y Urbanismo, José Antonio Hernández, son unos 2.800 metros cuadrados de suelo rústico del monte los que se 'comerá' la rotonda. «Es una porción pequeña, no es ni media hectárea, por lo que no se notará; Valcorchero tiene más de 1.000 hectáreas y lo que se expropia es un pico residual sin importancia si se tienen en cuenta, sobre todo, los beneficios de la rotonda, que es una obra muy necesaria», argumentó el edil. Porque la futura glorieta no solo reordenará la entrada y salida a la ciudad por el norte, sino que desde la misma se vertebrarán diferentes viales. Entre ellos, el que el pleno de la Corporación ha solicitado a la Junta, para conectar la rotonda con el Hospital Virgen del Puerto. «Este vial, además de reducir los tiempos de desplazamiento a los pacientes y vehículos de emergencia que acceden a la ciudad desde las comarcas del norte extremeño, supondrá una alternativa al único itinerario de acceso existente en la actualidad al centro hospitalario», argumentan los grupos políticos en la petición conjunta al Gobierno regional.

Por otro lado, el Ejecutivo central invertirá en la glorieta, que tiene un plazo de ejecución de seis meses, más de 1,2 millones de euros. Según ha explicado el Ministerio de Fomento, tendrá dos carriles en la N-630, «eliminando la actual intersección en T con carril central de espera que presenta con el vial urbano, de titularidad del Ayuntamiento de Plasencia, mejorando la seguridad viaria en esta intersección y su funcionalidad, a la vez que supone una homogeneidad de las intersecciones del tramo».