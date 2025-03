El fútbol de Plasencia, a la espera de un acuerdo por el campo de La Vinosilla

Arranca la nueva temporada de fútbol y casi todos los clubes están preocupados por el futuro del campo de La Vinosilla, lugar de entrenamiento y ... partidos para muchos. Es propiedad de la Federación Extremeña de Fútbol, que llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Plasencia para ceder el terreno a cambio del mantenimiento de las instalaciones. Ahora, esa vinculación no se ha renovado y la incertidumbre de los clubes crece ante el inicio de liga.

Cuando la Territorial adquirió el campo de La Vinosilla, llegó a un acuerdo con el Consistorio y los clubes para compartir los gastos de mantenimiento. La Federación pretendía que el Ayuntamiento se hiciera cargo de los gastos de agua y luz y la limpieza de vestuarios. A cambio, los clubes no tendrían que pagar por los entrenamientos en las instalaciones.

Sin embargo, el Ayuntamiento optó porque la Federación cobrara los entrenamientos a los clubes y luego el Ayuntamiento compensara a los clubes esa cantidad, haciéndese cargo la Federación de los gastos de mantenimiento.

El PSOE ha denunciado que «el Ayuntamiento es el único que no ha cumplido con su parte; la Federación sufraga los gastos, los clubes pagan a la Federación, pero el Ayuntamiento no compensa a los clubes». Miguel Rubio, presidente del Ciudad de Plasencia, reconoce la inquietud de los clubes, pero dice que «hasta ahora, el Ayuntamiento no nos ha fallado».