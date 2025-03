«Hay dos furgonetas aparcadas frente a mi casa desde hace ocho meses y ya no sé qué hacer»

«Lo peor de todo, lo más humillante, es el trato que estamos recibiendo; realmente es desolador, porque hemos acudido al Ayuntamiento y a la ... Policía Local en busca de ayuda, de una respuesta, de una solución y nos hemos encontrado con que ni responden ni nos reciben». Ni a las peticiones de reuniones ni a los escritos registrados.

Fue el pasado junio cuando comprobaron que frente a su casa, en la confluencia de las calles Ortega Muñoz y Juan Pedro Forner, en el barrio del Berrocal, había dos furgonetas aparcadas en un espacio de uso público.

«Nos llamó la atención porque somos pocos vecinos y nos conocemos, y comprobamos que pasaban los días y que las furgonetas no se movían; nosotros nos fuimos unos días de vacaciones ese junio y, al volver, los vehículos seguían en el mismo lugar».

Una situación que sigue a día de hoy a pesar de que Agustín Simón y su mujer han dado aviso tanto a la Policía Local como al Ayuntamiento. El primero el pasado julio, un mes después de que las furgonetas –una azul y otra bicolor en blanco y rojo– llevaran ya un mes largo en el mismo lugar, ocupando las mismas plazas.

«Ese mes hice tres llamadas consecutivas durante tres semanas a la Policía Local para informar de la situación». En la primera llamada, según el relato de Agustín Simón, el agente que atendió el teléfono le dijo que le diría a los que patrullaban que pasaran por la zona. En la segunda, que estaban comprobando con las matrículas la situación de las furgonetas. «Y en la tercera, que tenían todo en regla, seguro e ITV, y que a nosotros no nos tenía que molestar que estuvieran allí los vehículos».

Agustín Simón registró en el Ayuntamiento una petición dirigida al intendente de la Policía Local «para informarle de lo que ocurría y pedirle una solución». Pero tampoco obtuvo respuesta alguna. «Así que el 7 de noviembre fui a la Jefatura y solicité verle». No fue posible. «El agente me dijo que apuntaba mi nombre y mi teléfono, pero que no me aseguraba que me fueran a llamar».

No lo hicieron. Un mes después, en diciembre, este vecino del Berrocal acudió al Ayuntamiento a ver al concejal de Interior. «Pedí una cita, conté lo que sucedía y el secretario que me atendió me dijo que con seguro e ITV, las furgonetas podían estar en la calle, pero que en cualquier caso registraba mi petición».

Hace unos días, el pasado 26 de enero, fue su mujer la que acudió al Ayuntamiento para comprobar que esa petición seguía apuntada. «Le dijeron que sí, pero de poco sirve porque continúan sin atendernos y esto es lo más lamentable de todo». Agustín Simón denuncia «el trato humillante que estamos recibiendo». Desde su punto de vista, aunque se trata de un espacio en el que el estacionamiento no está limitado, «es una ocupación de suelo público que no puede ser indefinida como lo está siendo por dos vehículos que, tras ocho meses, tienen ya caducada la ITV».