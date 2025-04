Francisca García se despide deseando que haya grandes acuerdos

Viernes, 2 de junio 2023, 08:10 Comenta Compartir

La desaparición de Ciudadanos del Ayuntamiento de Plasencia supone también el adiós de su edil Francisca García, que este jueves se despidió de sus compañeros de pleno. No quiso esperar a la última comparecencia del 14 de junio y leyó una pequeña carta donde habló del «reto y la ilusión» con la que empezó esta etapa hace cuatro años. «No me ha importado las noches sin dormir o las comisiones maratonianas. He leído miles de folios de resoluciones y hemos presentado más de veinte mociones», decía García, que pedía al próximo equipo de gobierno que «llegue a grandes acuerdos que favorezcan el desarrollo de Plasencia».