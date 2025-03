La Fiscalía pide 14 años para un interno del sociosanitario de Plasencia por agresión sexual

La Fiscalía Provincial de Cáceres pide 14 años de internamiento en un centro psiquiátrico para un hombre, paciente del centro sociosanitario de Plasencia, por ... agredir sexualmente a una interna, a la que presuntamente obligó a practicarle una felación y a masturbarle.

La acusación particular de la mujer presuntamente agredida pide 12 años de cárcel aunque esta pena no podría llegar a cumplirse, ya que hay un informe de incapacidad del acusado que supondría una eximente completa y que implica que en el caso de ser condenado no podría entrar en prisión a cumplir esta pena por padecer una enfermedad mental.

El abogado de la defensa indicó ayer tras el protocolo de conformidad que se llevó a cabo en la Audiencia Provincial de Cáceres y que terminó sin acuerdo que los hechos de los que se le acusa a su defendido «no son reales», por lo que pide su libre absolución.

La conformidad, un acto judicial que puede evitar que se lleve a cabo el juicio, conlleva la reducción de la pena solicitada a un tercio, para lo que es necesario que el acusado esté conforme y presente, como así sucedió ayer. El juicio, por tanto, tendrá lugar el próximo día 11 de julio en la Audiencia Provincial de Cáceres, en donde ayer estaba señalado además otro juicio por una supuesta agresión sexual.

Antes de la reforma del Código Penal el delito de agresión sexual se reducía a los supuestos en los que mediaba violencia o intimidación, quedando el resto de situaciones bajo el paraguas del abuso sexual, pero actualmente todo acto de naturaleza sexual sin consentimiento es considerada a todos los efectos abuso sexual.

Eximente

Según recoge el Código Penal están exentas de responsabilidad criminal aquellas personas que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

El centro sociosanitario de Plasencia es un recinto que depende del Sepad, el servicio de atención a la dependencia de la Junta de Extremadura y que se encarga de dar asistencia a personas con enfermedades mentales y adicciones de distinto tipo que requieren un tratamiento personalizado.

El sociosanitario sufrió el pasado mes de noviembre un incendio que ha requerido unas obras de rehabilitación que están a punto de concluir y que ha restado operatividad a una parte de las áreas del centro.