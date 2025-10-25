HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El paseo de la ribera ya ha recuperado su aspecto habitual tras soterrar las tuberías de agua. J. C. R.

Finaliza la prolongación de la red de abastecimiento de agua del kilómetro 4

La actuación mejora el suministro, optimiza infraestructuras y garantiza un servicio estable y sostenible para residentes y complejos

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia ha concluido las obras de prolongación de la red de abastecimiento de agua del kilómetro 4, un proyecto largamente demandado ... por vecinos, instalaciones deportivas y establecimientos turísticos de la zona. La actuación ha permitido extender el suministro municipal hasta el club social polideportivo, el complejo hotelero del kilómetro 4 y la urbanización Valle del Jerte para garantizar un servicio estable, seguro y eficiente para centenares de usuarios.

