Finaliza la prolongación de la red de abastecimiento de agua del kilómetro 4

El Ayuntamiento de Plasencia ha concluido las obras de prolongación de la red de abastecimiento de agua del kilómetro 4, un proyecto largamente demandado ... por vecinos, instalaciones deportivas y establecimientos turísticos de la zona. La actuación ha permitido extender el suministro municipal hasta el club social polideportivo, el complejo hotelero del kilómetro 4 y la urbanización Valle del Jerte para garantizar un servicio estable, seguro y eficiente para centenares de usuarios.

El concejal de la Gestión Integral del Agua, José María Nisa, explicó que se trata de una de las intervenciones más relevantes dentro del contrato de mejora del servicio de aguas de la ciudad. «Supone un avance significativo para la ciudad en términos de seguridad y sostenibilidad», señaló.

Los trabajos, ejecutados por la UTE Servicio de Agua de Plasencia, comenzaron el 22 de abril de 2025 y finalizaron el pasado mes de agosto, con una inversión total de 158.499,10 euros (IVA incluido). La intervención ha consistido en la instalación de 2,28 kilómetros de tubería de polietileno de alta densidad, con diámetros de 125 y 160 milímetros, así como la colocación de válvulas, ventosas, desagües y arquetas de registro.

El nuevo trazado parte de la avenida de Federico García Lorca, discurre por el paseo fluvial y el puente peatonal, hasta llegar a la urbanización Valle del Jerte. Además, se han preparado acometidas para futuras conexiones al Hotel Doña Mafalda de Castilla, el campo de fútbol de la Vinosilla, el camping de la Chopera y la urbanización Vinosilla Alta. Se pretende anticipar así el crecimiento urbano y turístico de la zona.

Antes de esta actuación, la urbanización Valle del Jerte y el club de La Vinosilla dependían de un sistema privado de bombeo, con elevados costes de mantenimiento, interrupciones frecuentes y averías subfluviales. Con la nueva red municipal, se mejora la calidad y seguridad del suministro, se reducen los costes energéticos y operativos y se garantiza una mayor seguridad sanitaria y ambiental.

Nisa destacó que esta obra «prepara a Plasencia para futuras ampliaciones urbanísticas y turísticas, refuerza su infraestructura hidráulica y demuestra que la gestión pública puede resolver problemas históricos del suministro de agua».