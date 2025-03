Filo y Pepe, Abuelos Mayorga de Plasencia

Ninguno lo esperaba, para ambos ha sido una sorpresa y a los dos les ha podido la emoción esta mañana en el salón de plenos ... del Ayuntamiento, que se ha llenado para aplaudir a Filo y Pepe por el mucho tiempo que a lo largo de toda su vida han dedicado a los demás. Una en la asociación de viudas, otro en diferentes movimientos sociales; los 15 últimos años, repartiendo alimentos a las familias necesitadas del barrio de San Miguel.

Josefa Filomena Serradilla Santos tiene 94 años y José García Gómez, 84. Y el jurado de los premios ha decidido por unanimidad convertirlos en Abuelos Mayorga 2022 por ser un ejemplo de compromiso con los demás y por haber contribuido a hacer más fácil la vida a los otros.

«He estado y colaborado en todo lo posible con la asociación de viudas, en la que estoy desde hace 39 años como en casa, con las que son mis amigas, con las que he logrado que esta asociación fuera un respiro para tantas mujeres que antes, en otros tiempos, no teníamos otra forma de salir y relacionarlos», explica Filo. «Mi madre es una mujer alegre, dispuesta siempre a echar una mano a quien lo que necesita, que se quedó viuda con 53 años y que ha luchado para sacar a sus hijos adelante», añade también emocionada su hija Asunción.

«Soy religioso, creo que debemos hacer el bien por los demás y por eso siempre he colaborado con diferentes movimientos sociales», señala Pepe, quien fue también el primer presidente de la federación vecinal placentina. «Además, ayudar a los otros te supone una satisfacción enorme y me permite seguir sintiéndome bien de cabeza y de corazón». Por eso está dispuestos a continuar trabajando en el parroquia de San Miguel para hacer llegar alimentos a quienes no los tienen.

Ambos han agradecido el premio recibido en su décima edición y el aplauso sonoro de quienes han llenado el salón de plenos del Ayuntamiento esta mañana para participar en un acto que ha estado amenizado por el trío de cuerdas Dacapo y en el que Filo ha emocionado con la lectura de la carta de una madre a su hijo en la que le pide que, al igual que ella hizo con él cuando era pequeño, «ahora que yo soy mayor, ten paciencia cuando repito las cosas mil veces, ayúdame con la tecnología, dame tiempo para recordar si pierdo el hilo de la conversación, dame la mano como yo te la di en tus primeros pasos y dime que me quieres ahora que aún puedo escucharte».

La entrega de estos premios, que ha contado también con la presencia de los portavoces de la oposición, ha sido el acto central de la celebración de la semana del mayor, que se cierra mañana sábado con la primera feria senior de Plasencia. De 10 a 19 horas en la plaza de abastos, contará con la participación de una treintena de empresas que mostrarán los productos y servicios destinados a los mayores.