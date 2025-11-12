HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los Muticines Alkázar son la sede de la Filmoteca de Extremadura en Plasencia. J. C. R.

La Filmoteca de Extremadura en Plasencia adelanta sus proyecciones de los jueves a las 19.30 horas

La primera sesión con el nuevo horario será este jueves, con la proyección de 'Jone, a veces' en los Multicines Alkázar

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:48

La Filmoteca de Extremadura en Plasencia ha anunciado un cambio en su horario habitual de proyecciones: a partir de ahora, las sesiones de los jueves comenzarán a las 19.30 horas, dentro del nuevo horario de invierno.

El ajuste busca facilitar la asistencia del público y adaptar la programación a la temporada, con jornadas más cortas y menor actividad nocturna. Desde la dirección de la Filmoteca explican que el nuevo horario permitirá una mejor conciliación y hará más cómodas las sesiones para los espectadores.Este jueves, la programación continuará en los Multicines Alkázar con la película 'Jone, a veces', dirigida por Sara Fantova.

El filme, de 80 minutos de duración, es un drama familiar ambientado en Bilbao, donde una joven de 20 años vive con su padre, afectado por Parkinson, y su hermana pequeña. Durante las fiestas de la Semana Grande, Jone se enamora por primera vez, enfrentándose al vértigo del amor y al miedo a la pérdida. El reparto está encabezado por Olaia Aguayo, Josean Bengoetxea, Ainhoa Artetxe y Elorri Arrizabalaga.

